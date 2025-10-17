Una profesora española en Finlandia desvela lo que cobra y desmiente el principal tópico sobre su país de adopción

Andrea Herranz, una joven profesora española, tomó la decisión de emigrar a Finlandia debido a las condiciones económicas que enfrentaba en España. La principal motivación fue el bajo sueldo ofrecido en su país, sumado a las grandes dificultades para acceder a una vivienda, citando un "nivel de vida alto, con un precio de la vivienda difícil de asumir". Su historia ha sido destacada en programas de televisión, como 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde reveló las razones que llevan a miles de ciudadanos a buscar oportunidades fuera de su tierra natal.

Herranz ha sido muy clara al exponer la gran diferencia salarial entre ambos países. Mientras que en España su salario como docente era de 1.100 euros, en Finlandia su sueldo asciende a 2.700 euros brutos, que generalmente se quedan en unos 2.400 euros netos. Para profesionales como ella, esta disparidad económica no solo mejora su calidad de vida, sino que le permite algo que no podía hacer en España: ahorrar.

Contrariamente a la creencia popular de que Finlandia es un país extremadamente caro, Andrea Herranz desmintió esta percepción. Explicó que el coste de la vida es "muy similar" al de España en muchos aspectos, poniendo como ejemplo la comida. Al ir al supermercado, los precios están "casi igual o incluso más bajos". Dado que el coste de vida es equiparable, y su salario es más del doble, la mudanza resulta altamente ventajosa económicamente, dándole la capacidad de ahorrar. La "obsesión con el tema de la vivienda" en España es vista como un factor que también influye en la decisión de emigrar.

Para que un maestro o profesor europeo, como Andrea Herranz, pueda trabajar legalmente en Finlandia, debe cumplir con requisitos específicos de validación y titulación. Es crucial poseer un título universitario de magisterio de un país de la Unión Europea. La profesión de maestro en Finlandia está regulada, lo que implica que el título debe ser validado en el país nórdico. Este proceso requiere rellenar un formulario, que puede enviarse incluso sin residir físicamente en Finlandia. Entre la documentación solicitada se encuentran el título, un extracto de las asignaturas estudiadas y prueba de experiencia laboral, si se tiene.

Este proceso de validación conlleva una tarifa que oscila entre los 420 y 660 euros, y el tiempo de respuesta es de dos a tres meses. Una vez obtenido el permiso, se puede trabajar en cualquier centro finlandés. Adicionalmente, quienes aspiran a trabajar como maestros en Finlandia deben tener un buen dominio del idioma inglés, aunque no se exija un certificado oficial.