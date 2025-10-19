Crisis migratoria
Llegan a El Hierro unas 98 personas migrantes a bordo de un cayuco
En la embarcación, que ha llegado al puerto de La Restinga, en Canarias, se encontraban cuatro menores
EP
Cueva del Hierro
Salvamento Marítimo ha interceptado en la madrugada de este domingo un cayuco que llegó por sus propios medios a la bocana del puerto de La Restinga (El Hierro), en Canarias, con un total de 98 personas migrantes subsaharianas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.
Asimismo, a través de un un operativo establecido por el centro coordinador de Salvamento en Tenerife, la tripulación de la Salvamar Navia procedió a localizar y acompañar a puerto a la embarcación, que llegó a La Restinga sobre las 8:21 horas de este domingo.
Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo de seguridad y sanitario desplegado en la zona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Adiós a un pub de Castellón tras 20 años: 'No será nunca un adiós, sino un hasta siempre
- El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona
- Todos estos restaurantes y chefs son los que puedes conocer ya y hasta el domingo en Castelló Ruta de Sabor: descubre dónde
- De Benicarló a la ‘Champions’ de educación