Adriana Carvajal, la experta en empleo, desvela sus 5 pasos para encontrar trabajo

La verdad es que es un contraste que te deja pensando. Si uno se fija en los números, y es que la situación del mercado laboral ha dado un vuelco impresionante. Los datos de 2025 sitúan el paro total registrado en 2.426.511 personas,el nivel más bajo que hemos visto desde agosto de 2007. Eso es un alivio, claro, sobre todo si recordamos el panorama desolador de 2013. Pero la realidad en la calle nos dice otra cosa: miles de personas continúan enfrentando dificultades para acceder a ese puesto que de verdad les haga ilusión.

El método de la experta

Y es que el contexto lo pide. Las empresas buscan talento global, lo que significa que los procesos de selección son mucho más exigentes que nunca. Para destacar en medio de este panorama tan competitivo, uno se pregunta si no necesita una guía, un mapa. Por suerte, contamos con Adriana Carvajal. Esta experta, que ha trabajado en gigantes tecnológicos como Google y LinkedIn y que hoy asesora a profesionales con medio millón de seguidores en redes, ha compartido su plan de acción sin secretos. Ella confiesa que si quisiera encontrar empleo en 2025, seguiría esta hoja de ruta infalible: definir un plan, crear un buen currículum, optimizar el perfil de LinkedIn, forzar el networking y, finalmente, preparar las entrevistas a fondo.

Miren, Carvajal va directa al grano. El error que cometemos casi todos es dejarnos llevar por el impulso de mandar currículums a diestro y siniestro, casi por inercia. Y la verdad, es que es una auténtica pérdida de tiempo y energía. Ella sostiene que el éxito no empieza con el envío, sino con la estrategia. Todo proceso de búsqueda arranca con la idea de definir un plan. "Crearía un plan de desarrollo personal y definiría mi estrategia. No puedes alcanzar un objetivo que no sabes cuál es", señala. Tienes que detenerte y pensar qué quieres realmente, qué sectores te interesan y qué tipo de empresa quieres que sea tu casa.

Una vez que el objetivo está clarísimo, toca construir la pieza de marketing personal más importante: el currículum. La experta nos recuerda que no basta con ese documento que simplemente enumera tu vida laboral. ¡No! Tiene que ser un reflejo del valor que ofreces, algo que te haga destacar de la competencia. Hay que verlo como el tráiler de una gran película: debe enganchar, mostrar lo mejor de ti y, sobre todo, centrarse en los logros concretos, no solo en las funciones.

El siguiente paso es fundamental y, la verdad, muchos lo pasan por alto: la optimización del perfil de LinkedIn. Y es que esta red se ha convertido en el escaparate laboral principal. Carvajal explica que si tu perfil no está optimizado, es como si no existieras para los reclutadores. Para "aparecer en las búsquedas" de esas empresas que te interesan, es imprescindible invertir tiempo en una foto de perfil profesional, un titular con palabras clave y un extracto que resalte tus habilidades y objetivos.

Otro de los grandes pilares que Carvajal destaca con entusiasmo es el networking. La experta es muy clara con esto, ¡y es un consejo valiosísimo! "No hay que dejar que ocurra de forma orgánica", dice. Lo que ella recomienda es aprender a construir esas relaciones profesionales de forma estratégica. ¿Cómo se hace esto? Pues participando en comunidades, interactuando con referentes y, sobre todo, recordando la regla de oro: ofrecer valor antes de pedir algo a cambio. Así es como se accede a vacantes que ni siquiera llegan a publicarse.

Por último, el broche de oro es la preparación de las entrevistas. No podemos pensar que solo se trata de repasar posibles preguntas. El verdadero reto es entender a fondo qué buscan los entrevistadores y cómo están evaluando tus competencias en ese preciso instante. "Prepararía las entrevistas siguiendo el ejemplo de personas que ya las hayan pasado antes y sabiendo qué te están evaluando en cada momento", explica Carvajal. Esta etapa final es, según ella, el cierre perfecto para materializar todo el esfuerzo anterior.