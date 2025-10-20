Madrid trabaja con la Universidad Rey Juan Carlos para paliar su déficit tras el rescate a la Complutense

Tras anunciar la semana pasada que concederá un préstamo de 34,5 millones de euros a la Universidad Complutense, la Comunidad de Madrid está en contacto también con la Universidad Rey Juan Carlos ante su difícil situación financiera. “Hay alguna otra universidad, en concreto la Universidad Rey Juan Carlos que también se encuentra en una situación de déficit. Lógicamente, nosotros, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudarle en todo lo que sea necesario”, ha confirmado el consejero de Educación, Emilio Viciana.

Las universidades públicas madrileñas viene manteniendo desde la crisis de 2008 dificultades para sanear sus cuentas, agravados más recientemente por el aumento de los costes energéticos y lo que consideran una infrafinanciación por parte de la Administración regional desde hace años. Denuncian que con unos 5.000 euros anuales por alumno, Madrid se encuentra a la cola de España en financiación de sus universidades en términos relativos. Desde el Gobierno regional se defiende que la financiación de los centros públicos no ha dejado de crecer, hasta 47 millones de euros más, en torno a un 4%, el año pasado.

En esta situación se conoció la semana pasada que el Gobierno regional concederá a la Universidad Complutense un préstamo de 34,5 millones de euros para hacer frente al pago de nóminas y obligaciones ante terceros, según señaló el pasado miércoles el portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Miguel Ángel García. Se apunta desde Sol al aumento de los gastos de personal desde 2019 y se señala que la universidad tendrá que presentar un plan de ajuste.

También en déficit financiero se encuentra la Universidad Rey Juan Carlos. El pasado junio, en su toma de posesión, su nuevo rector, Abraham Duarte, reclamaba a la presidenta regional, presente en el acto una mejora de la financiación.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que dirige Emilio Viciana admiten que la situación no es tan complicada como la de la Complutense, pero podría llegar a serlo en el futuro. Se apunta también a un problema de gastos de personal, en concreto de lo que se entiende una contratación excesiva de profesores. Y se asegura que ya se está al habla con el equipo directivo de la universidad, la más joven de las seis que componen el sistema público madrileño, para abordar la cuestión. En este sentido se valoran positivamente las actuaciones de contención del gasto ya emprendidas por Duarte.

En las próximas semanas se dará a conocer el proyecto de Presupuestos regionales y se podrá ver en cuánto aumenta este año la financiación para las universidades. Lo que ya han adelantado fuentes regionales es que el actual sistema de transferencias nominativas está caduco, algo en lo que coinciden los rectores, y que el sistema que apuntalará la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que se espera aprobar antes del próximo curso establecerá un modelo plurianual y revisable a cinco años.

En él habrá tres componentes, una financiación básica para el funcionamiento de los campus, una financiación específica para cada universidad en función de necesidades propias como pueda ser la rehabilitación de edificios históricos, y una financiación adicional, cifrada en 10 millones anuales, a distribuir entre las universidades y vinculada a la consecución de objetivos previamente definidos.