Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 24 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del vierne 24 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 07, 08, 25, 31 y 45 y las estrellas 07 y 12.
El código del Millón ha sido el TZJ61385.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Las cuatro claves en la investigación del crimen del contenedor de Castellón
- La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: 'Llevamos desde agosto con esto
- ¿Qué hace un yate de ultralujo atracado en Castellón?
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres
- Las mejores imágenes del primer encierro de la Fira d'Onda 2025