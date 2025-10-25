Un intruso que se instala en el sofá: un buitre leonado se cuela en una vivienda del centro de Torrevieja

Tremendo susto el que se llevó una vecina del centro de Torrevieja ante una inesperada visita en su casa. Alrededor de las 21.30 horas de este jueves se encontró con un particular intruso, un buitre leonado en el interior de su comedor. Al parecer, el ejemplar había caído por el patio de luces y decidió pasar dentro del domicilio, instalándose cómodamente en el sofá.

Estos animales tienen una longitud de entre 95 y 110 centímetros y una envergadura de entre 230 y 265 centímetros, llegando a pesar entre 6 y 9 kilos.

La vecina llamó a la Policía Local, que inmediatamente desplazó a la Unidad de Medio Ambiente. Con la ayuda del servicio municipal de recogida de animales, el buitre fue llevado al Albergue Municipal de Animales, donde pasó la noche.

Ya a primera hora de este viernes, personal del Centro de Recuperación de Especies Silvestres que la Conselleria de Medio Ambiente tiene en Santa Faz (CRFS-Alicante) se ha llevado al animal a sus instalaciones para hacerle una evaluación, alimentarlo y liberarlo cuando sea adecuado.

Los profesionales del centro le han realizado una primera exploración veterinaria para comprobar su estado de nutrición. Posteriormente, se le realizarán más pruebas para determinar si es simple agotamiento. En ese caso, será alimentado y puesto en libertad.

El buitre leonado (Gyps fulvus) es una especie protegida que está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). En este periodo del año realizan desplazamientos dispersivos y migratorios, según ha publicado la página Crónicas Naturales de Torrevieja. En ocasiones, sobre todo los juveniles o cuando hay condiciones adversas, como esa misma tarde, que hizo mucho viento, se posan en tierra o en edificios.

De hecho, este mismo viernes se ha podido ver otro ejemplar posado en lo alto de una grúa en un barrio de la ciudad salinera, al que se le ha estado haciendo un seguimiento para ver si emprendía el vuelo.