'Woman Experience Day': una jornada que las lectoras no quisieron perderse

El Palacio de Santa Bárbara de Madrid ha sido el escenario del segundo Woman Experience Day organizado por la revista Woman Madame Figaro, cabecera del grupo Prensa Ibérica. Un evento único, al que asistieron más de mil setecientas personas, donde marcas del sector de la belleza, moda y wellness presentaron sus últimas novedades y best-sellers de cada una de ellas. A lo largo de la jornada las lectoras pudieron descubrir y probar productos exclusivos, asistir a talleres de expertos en belleza y bienestar y vivir experiencias top.

El palacete abrió sus puertas a las once de la mañana donde cientos de lectoras no quisieron perderse los talleres y activaciones del día. Desde la mejor selección de los perfumes de inme Wellbeing Fragances, los diferentes tratamientos de Hairlab de Salerm Cosmetics, los retoques de pelo de Bellísima, el córner con el mejor tratamiento rejuvenecedor e iluminador a base de retinol de LaLuz by Lourdes Moreno, una ruleta en la que ganar los famosos parches y mascarillas de Iroha Nature, una nueva forma de entrenar con ISN Virtual Gym, un rinconcito boutique con la recién estrenada colección otoño/invierno de la firma española Panambi, la presencia y participación de Singularu con sus piercings en directo y el taller olfativo de Myfest Perfumes.

Una imagen del evento 'Woman Experience Day'. / Josefina Blanco

Talleres y masterclass del día

Además, a puerta cerrada tuvieron lugar sesiones especializadas y exclusivas impartidas por expertos de cada una de las marcas. Bellísima enseñó la técnica del método curly con una masterclass ofrecida por Gloria Rovi, La Luz con Lourdes Moreno nos invitó a conocer el universo del retinol y sus resultados transformadores y eficaces, Myfest Perfumes ofreció un taller de aromaterapia con Aurora García, Iroha Nature desveló todos los trucos sobre sus mascarillas y parches tisú K- Beauty y Verde Pimienta nos mostró las tendencias florales de la temporada con sus centros de mesa.

Las lectoras y seguidoras de Woman pudieron disfrutar de un delicioso aperitivo en el que degustaron una selección de la exquisita gastronomía italiana del restaurante madrileño Fellina, acompañado de una cata de vinos de las bodegas Barbadillo, con su famoso Rebujito como protagonista.

Un día teñido de rosa y decoración floral de Verde Pimienta que duró hasta última hora de la tarde, cuando se pudieron disfrutar de los burritos de DeBarrio y las Dj BlinBlin, que pusieron el broche final con la mejor música del momento a un día lleno inspiración para las lectoras de Woman Madame Figaro.