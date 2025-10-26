"Si estás mal en tu trabajo, habla con tu jefe, no te rindas"

Abordamos en esta ocasión, con la psicóloga y colaboradora de Sanamente, María José Valiente, la situación de las personas de cierta edad que ya no disfrutan de su trabajo, no se sienten motivada y querrían prejubilarse pero no pueden.

-¿Cómo gestionar esta situación?

-Lo primero que hay que tener claro es que una persona no es su trabajo sino que tiene diferentes ámbitos. Pero se focaliza tanto en su empleo que están emocionalmente agotadas. No es que tenga pereza, es que ya tiene suficiente. Entonces lo que hay que hacer es parar, tomar conciencia -la conciencia siempre es clave- y decir: qué puedo hacer para mejorar el tiempo que me queda. Y no decir 'cuando me jubile seré feliz, iré a tal sitio, haré tal cosa...' No, porque lo que te pasa es la vida, y se trata de cómo mejorar ahora y aquí.

-Cuando recuerdas que 'no somos nuestro trabajo'. ¿Cómo hacerlo?

-Por ejemplo, muchas personas al hacerse mayores se arrepienten de no haber dedicado más tiempo a los amigos, a la familia, a los paisajes, a la naturaleza, a sí mismos. Aprovechemos esta sabiduría. No cometamos todos los mismos errores. Se trata de decir: mi trabajo es este, pero después tengo una vida, unos amigos... Se trata de dar más importancia a tu vida personal. Y en el trabajo, también crear ambientes bonitos.

Lo más importante para la jubilación no es el dinero, la salud o el éxito, sino llegar a ella con amigos

-En este sentido, en cómo mejorar nuestra relación con el trabajo, hay un ejemplo divertido de cómo darle la vuelta a la rutina...

-En un hospital de Pensilvania [Estados Unidos], las personas que limpiaban los cristales veían que tenían un trabajo rutinario. Uno de ellos propuso vestirse de héroes y así en la planta de pediatría los niños en lugar de ver a la persona que limpia los cristales, que te puede molestar incluso a tu intimidad, se sentían mejor. Pusieron un punto divertido y alegre. Y esas personas pasaron de limpiar cristales a sentir que ayudaban y aportaban un momento de alegría a las personas.

-Propones también pequeños espacios personales, más allá del trabajo, para hallar motivaciones...

-Seguro que hay cosas que nos hubiera gustado hacer. Decimos a menudo 'me hubiera gustado saber tocar el piano, hablar inglés' ¡Nunca es tarde! Estamos encarrilados, a veces, aceptando que la vida es de una manera, y la vida puede ser de muchas maneras. Intenta organizar bien tu tiempo y hacer más de lo que te gusta y reducir un poco la importancia del trabajo. La tiene, pero no tanta.

-Hablemos de la jubilación o la prejubilación. ¿Cómo afrontarla bien, cómo prepararse bien, como disfrutarla?

-La clave es, con tiempo, preparar la parte económica, financiera, que se cubran las necesidades básicas, que no te coja desprevenido, asesorarte bien. Y luego tener claro qué harás. Porque hay personas que se jubilan y después sienten un vacío, no se sienten útiles. O se quedan en casa y su pareja que estaba tranquila con sus cosas, dice 'oh qué pesado, todo el rato está dando lecciones, cuando nunca ha estado aquí'. Por tanto, cuidar el respeto. Preparar las relaciones sociales: qué haré, cómo llenaré mi tiempo. Y no pasar de todo a nada.

-Hablando del todo a nada, hemos hablado en otras etapas como las vacaciones de la situación tan radical que se puede dar: de dejar de trabajar tras 40 años y al día siguiente hallar un abismo...

-Sí, pero debes ser muy consciente de que eres una persona, que quizás no te has podido dedicar al deporte, observar la naturaleza, llamar a los amigos... ¡Hazlo! Se abre un espacio precioso de la vida, quizás el más bonito, y lo teníamos infravalorado. Tenía una connotación negativa la jubilación. Nos deberíamos jubilar a los 50 o 60, dedicar la primera parte de la vida a trabajar, estudiar, darlo todo, pero después vivir. Y debemos hallar el equilibrio.

-¿Para vivir una jubilación feliz, qué es importante, llegar a ella con dinero, con salud, con éxito profesional? Seguramente la respuesta es otra...

-Llegar con amigos, con buenos vínculos, con relaciones sociales, con relaciones humanas. Lo dice un estudio de Harvard. No descuidar nunca que somos un ser humano. No hace más feliz llegar con dinero, llegar con muchos éxitos. Lo que te hace feliz son los detalles cotidianos del día a día, ir de excursión, jugar con los nietos, estar contigo mismo... Las personas somos relación.

-Volviendo al inicio de la conversación: seguramente a esa persona frustrada en el trabajo, que no disfruta, que no se puede prejubilar, las relaciones humanas es lo que seguramente le puede servir de compensación.

-Que intente potenciar su ámbito humano, familiar y de amistad. Y en el trabajo si estás muy mal, habla. Mucha gente aguanta y aguanta, y las personas debemos hablar más, atrevernos, con respeto. Habla con tu jefe y dile 'no me acabo de sentir bien, mi día a día, cómo podríamos hacerlo'. No te rindas, porque aunque logres pequeños cambios, te harán la vida más amable.