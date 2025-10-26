Muere el 'influencer' gastronómico sevillano Juan Jyoza tras su emotiva boda en el hospital

El influencer gastronómico sevillano Juan José Menéndez Recio, conocido en redes como Juan Gyoza (o JuanJyoza), ha fallecido este jueves 23 de octubre a los 28 años, tras casi dos combatiendo un cáncer de colon en fase avanzada. La familia confirmó el deceso mediante un comunicado en sus redes sociales: "Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi dos años contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Durante todo este tiempo… no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles".

Poco antes de su muerte, el joven compartió un emotivo vídeo de despedida, grabado desde el hospital, donde habló abiertamente de su diagnóstico, de su deterioro físico y de cómo el apoyo digital de sus seguidores había sido fundamental para sobrellevar sus últimos días.

En la misiva familiar también agradecen el cariño recibido de la comunidad: "Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros. No os olvidéis de vivir".

Juan Gyoza, de 29 años, se ganó el cariño de miles de seguidores por sus reseñas gastronómicas sinceras, su cercanía y su capacidad para mostrar una versión auténtica de su vida incluso en momentos de enfermedad. Su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de afecto en redes sociales.

Hace unos días, el creador de contenido compartió en sus redes el vídeo en el que mostraba cómo había sido su boda con su pareja, María, celebrada en el hospital donde permanecía ingresado. La ceremonia, de carácter civil, se organizó "dadas las circunstancias especiales" que atravesaban los novios, arropados por sus testigos y familiares más cercanos. Tanto Juan José Menéndez Recio como María Seoane sostenían sendos ramos de rosas y no pudieron contener la emoción durante el breve acto. Tras intercambiar los anillos y pronunciar el "sí, quiero", el notario los declaró oficialmente marido y mujer, momento en el que ambos se abrazaron entre lágrimas. Con su habitual ironía, Juan José cerró el vídeo diciendo: "Esta ha sido mi boda. Ya lo celebraremos en Las Vegas".