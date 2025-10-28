La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: "Parecemos invisibles"

"10 días antes de cumplir los 50 años me dijeron que me iba a la calle”, recuerda Jordi Berenguer. Este barcelonés llevaba entonces tres décadas en una multinacional holandesa de pintura, ubicada en la Zona Franca, cuando le anunciaron su despido. No podía ni imaginar que precisamente la pintura volvería a ser su puerta de reentrada al mercado laboral.

“Nos juntan un día y nos dicen que van a hacer un ere. Nadie está preparado para ese palo y sinceramente me quedé un poco en shock”, prosigue. Berenguer, que ejercía entonces como administrativo pero que había jugado casi todos los roles en esa compañía química que fabricaba las conocidas pinturas Bruguer, se dio un tiempo para ver qué hacía con su vida. Una decisión nada fácil a su edad y es que la mitad de las compañías reconoce que evita contratar a mayores de 45 años, según la última edición de la encuesta sobre ‘edadismo’ que realiza cada año la Fundación Pimec.

“Tenía un colchón con la indemnización y le dije a mi mujer que me daba unos meses, que necesitaba un tiempo de relax porque acabé muy desilusionado”, afirma. Cuando él empezó en la fábrica de pintura el ‘Infojobs’ de la época eran los anuncios dominicales de los periódicos en papel. Hoy la gran mayoría de empresas no aceptan ni currículos físicos por potenciales vulneraciones de la ley de protección de datos.

Jordi Berenguer, que se quedó en paro a los 50 años y encontró empleo como pintor de miniaturas en el taller Art-W Studio. / Victoria Rovira

Si durante 30 años la fabricación de pintura había sido su oficio, el uso de la misma se convirtió en su nuevo empleo. Un amigo le envió un anuncio que vio por Instagram de Art-W, una empresa que se dedicaba a pintar miniaturas de Warhammer para aquellos aficionados al modelismo que gustan más de coleccionar o jugar que no de pintar sus propias miniaturas. “Era una afición que yo tenía desde hace tiempo pero nunca me había planteado que te pudieran pagar por ello. Iba un poco a la expectativa, no estaba muy predispuesto a empezar una cosa nueva tan rápido, pero fui a probar y me cogieron. Cuando se lo cuento a la gente flipa en colores”, se ríe.

Colectivo prioritario

“Estuve dos meses en paro, a mis 50 años… soy consciente de que el mío es un caso totalmente atípico”, afirma, consciente de las dificultades de inserción que suelen enfrentar las personas de su edad, tal como evidencian investigaciones como las realizadas por la fundación Iseak.

Esta realizó hace unos años un experimento que consistió en enviar 1.600 currículos ficticios a 800 vacantes de empleo publicadas en el portal Infojobs para las ciudades de Barcelona, Madrid y Euskadi. Dos currículos enviados a una misma oferta, con características similares (nivel educativo, tipología de trabajos realizados o género) pero con dos perfiles distintos de candidato; uno, de una persona de 35 años y el otro, de una de 49 años. Resultado: la probabilidad de recibir una respuesta por parte de las empresas es 50% menor para las personas mayores.