Alerta de la Guardia Civil: Cuidado con la estafa del ‘Me Gusta’ que te deja sin ahorros

La Guardia Civil ha lanzado una contundente advertencia sobre una sofisticada modalidad de fraude que se propaga rápidamente a través de redes sociales y plataformas de mensajería, conocida popularmente como la estafa de los ‘likes’ o de las "tareas fáciles". A primera vista, esta estafa se presenta como una atractiva y sencilla oferta de empleo: ganar dinero a cambio de realizar tareas mínimas como dar "me gusta", seguir perfiles en plataformas como Facebook, Instagram o TikTok, o interactuar con contenido en internet. Sin embargo, el único y verdadero objetivo de los ciberdelincuentes es manipular a las víctimas para quedarse con su dinero, explotando el deseo de obtener ingresos rápidos y fáciles.

El engaño suele iniciarse cuando los estafadores contactan a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp, haciéndose pasar por reclutadores de grandes compañías, como en el caso de un usuario que recibió una oferta en nombre de YouTube. Inicialmente, el sistema parece legítimo: se proponen tareas muy sencillas y se ofrecen pequeñas recompensas, que pueden ir desde los dos a los cinco euros por tarea, e incluso se llegan a prometer hasta 100 euros al día. En esta fase crucial, que busca ganar la confianza de la víctima, los delincuentes incluso realizan pagos iniciales, en ocasiones utilizando Bitcoin, reforzando así la credibilidad del esquema fraudulento.

Una vez establecida la confianza, la dinámica cambia drásticamente y se activa la trampa. Las víctimas son invitadas a participar en supuestos “grupos superiores” o “niveles VIP”, donde se les promete acceder a ganancias significativamente mayores. Es en este punto de la escalada cuando se les exige aportar capital o realizar transferencias bajo la excusa de efectuar compras simuladas, devoluciones o participar en falsas inversiones. Los delincuentes prometen que este dinero será devuelto con una jugosa comisión. Estas transferencias solicitadas pueden ascender a sumas considerables, alcanzando incluso miles de euros. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha confirmado que esta modalidad de fraude es cada vez más común, habiendo atendido consultas de usuarios que sospecharon ante la exigencia de depósitos adicionales.

Según señalan los informes, plataformas como Telegram se han convertido en un terreno fértil para estos ciberdelincuentes, debido a su popularidad y el uso de herramientas como bots que son altamente intrusivos. Estos grupos están bien organizados, utilizando identidades falsas, logotipos de marcas reconocidas y un lenguaje profesional para parecer completamente legítimos. Sin embargo, el resultado es siempre el mismo: una vez que la víctima realiza el pago de la supuesta inversión, la comunicación se corta abruptamente y los estafadores desaparecen, dejando a la persona afectada sin los fondos invertidos. Las víctimas suelen ser personas que buscan ingresos rápidos desde casa o que no poseen un perfil técnico, y la ingenuidad en el entorno digital puede tener un alto costo.

Ante esta amenaza, la principal recomendación de la Guardia Civil y los expertos en ciberseguridad es la desconfianza. Es fundamental desconfiar de cualquier propuesta que prometa ganar dinero fácil y rápido con tareas simples en internet, ya que ninguna empresa seria paga por dar 'likes'. Si se recibe un mensaje sospechoso, lo más aconsejable es reportar y bloquear inmediatamente el contacto. En el caso de haber transferido dinero o compartido datos financieros, se debe contactar de inmediato con el banco. Además, es crucial recopilar todas las evidencias posibles, incluyendo conversaciones, capturas de pantalla y recibos de transacciones, para presentar una denuncia formal ante la Policía o la Guardia Civil. Si se han difundido datos personales, se aconseja acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer el derecho al olvido.