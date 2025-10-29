Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)

Hay muchas carreteras largas, larguísimas, que recorren la geografía de varios países o estados para conectarlos entre sí. Pero solo hay una que ostenta el título de ser la más larga del mundo. Con casi 30.000 kilómetros de longitud, la carretera Panamericana atraviesa dos continentes, 14 países y todo tipo de paisajes, desde glaciares hasta desiertos.

Más allá de su récord, la carretera Panamericana es un símbolo de conexión. Desde el hielo de Alaska hasta el fin del mundo en Ushuaia, esta ruta es y ha sido testigo de miles de historias.

Es una colosal red de autopistas y tramos interconectados que recorre el continente americano de norte a sur. Desde Prudhoe Bay, en el extremo norte de Alaska, hasta Ushuaia, en la punta más austral de Argentina, esta ruta suma aproximadamente 30.000 kilómetros.

Pero lo más curioso es que, a pesar de su longitud récord, no puede recorrerse completamente en coche. ¿Por qué? Porque en el corazón del continente, entre Panamá y Colombia, hay una zona selvática que interrumpe la ruta: el Tapón del Darién.

Un proyecto que une América… casi entera

La carretera Panamericana fue concebida a principios del siglo XX como un ambicioso proyecto para conectar todo el continente americano. Hoy en día, recorre 14 países, cruzando paisajes tan diversos como las Montañas Rocosas, las selvas centroamericanas, los Andes o la Patagonia.

En medio de esta hazaña de ingeniería, hay una excepción: un tramo de unos 160 kilómetros de selva, pantanos y montañas que separa el sur de Panamá del norte de Colombia. Esta zona, conocida como el Tapón del Darién, no tiene carretera construida y es considerada uno de los lugares más intransitables del planeta.

Aunque existen rutas alternativas (como embarques marítimos o transportes aéreos), esta interrupción no impide que la Panamericana sea oficialmente reconocida como la carretera más larga del mundo. ¿La razón? Porque el resto de su trazado sigue siendo funcional y continuo, y está formalmente incluido en los sistemas viales de los países que la integran.

A lo largo de los años, algunos viajeros y expedicionarios se han propuesto recorrerla de extremo a extremo, salvando el Tapón del Darién por mar o por aire. Completarla es, sin duda, uno de los grandes desafíos del turismo de aventura. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, esta carretera atraviesa climas extremos, culturas diversas y paisajes espectaculares.

¿Y cuáles son las siguientes más largas del mundo?

La Ruta Nacional 1 (NH1) de Australia, que recorre el perímetro del país conectando casi todas sus capitales costeras. Tiene una longitud cercana a los 14.500 kilómetros, aunque al ser circular, no atraviesa un continente de forma lineal como la Panamericana.

Después está la Red de Carreteras Federales de Rusia, que conecta San Petersburgo con Vladivostok a través de rutas como la autopista Transiberiana M10-M5-M53-M58, con una longitud de alrededor de 11.000 kilómetros. Aunque no es una única autopista, sí forma un corredor terrestre continuo a través de toda Eurasia.