Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 30 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 30 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 8, 9, 19, 34, 39 y 42. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7794358, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Mapa de zonas inundables: Castellón tiene nueve centros educativos, dos residencias y el hospital General en riesgo
- Los destinos para volar desde Castellón este invierno: 83.000 plazas y billetes desde 30 euros
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- De cuartel en ruinas a museo: Un pueblo de 300 vecinos de Castellón inicia su nueva vida cultural
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Un accidente con atrapados en Vinaròs obliga a cortar la N-232
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios