Uno de cada diez pacientes con ictus da positivo en cocaína o anfetaminas

Los neurólogos de Alicante perciben que hay cada vez más ictus asociados al consumo de drogas recreativas, especialmente cocaína y anfetaminas, con claro predominio en varones y complicaciones muy serias y muy graves. La sensación entre los profesionales de que estos casos están aumentando se produce en paralelo a las comunicaciones al respecto de la Sociedad Española de Neurología sobre ictus con consecuencias más graves ligados a tóxicos. Y no solo en consumidores habituales de estupefacientes, también en esporádicos.

Así lo afirma el doctor Nicolás López, coordinador de la Unidad de Ictus del Servicio de Neurología del Hospital General de Alicante Doctor Balmis, centro de referencia provincial para el tratamiento de estos episodios graves coincidiendo con el día mundial de la lucha contra una de las enfermedades neurológicas más devastadoras.

De hecho, las afecciones del sistema circulatorio, como la hipertensión, el infarto de miocardio, la isquemia, la insuficiencia cardíaca o los accidentes cerebrovasculares, entre ellos los ictus, son la principal causa de muerte en la provincia de Alicante, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por encima del cáncer. Este hospital trata al año a entre 500 y 600 pacientes por esta enfermedad.

Estudio con Isabial

Para poder certificar la prevalencia del ictus por tóxicos y objetivar la percepción que tienen sobre esta relación causal, los médicos van a poner en marcha un estudio conjunto con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (Isabial), pero ya manejan datos preliminares en base a la evaluación, por sospecha, de unos 200 pacientes ingresados por ictus graves de los que no hallaban la etiología (causa) de la enfermedad.

El resultado que arroja este análisis toxicológico es que hay un 11 % de positivos en cocaína y anfetaminas, por tanto, una relación con el ictus presente en uno de cada diez de ellos.

Personas que se van un día a una fiesta realizan un consumo puntual y pueden despertar hemipléjicos o afásicos, sin poder hablar, en la cama de un hospital Doctor Nicolás López — Coordinador de la Unidad de Ictus del Servicio de Neurología del Hospital de Alicante

El Hospital de Alicante recibe a personas de otros departamentos de salud afectadas por un derrame cerebral complejo atendidas previamente en los hospitales de sus zonas de salud. "Aquí vienen los graves y lo que queremos es dar la voz de alarma por esos índices asociados a consumo de drogas en una población en la que creemos que existe una falta de conciencia sobre el riesgo de lo que están haciendo".

El doctor se refiere a que no solo sufren el ictus adictos a la cocaína, droga más problemática en este sentido, sino también "personas que se van un día a una fiesta, realizan un consumo puntual y pueden despertar hemipléjicos o afásicos, sin poder hablar, en la cama de un hospital y en nuestro servicio. En un solo día puede suceder. Puede haber consecuencias muy graves por los consumos ya sea esporádico o habitual de drogas para uso recreativo", insiste.

Edades

La edad media de las personas afectadas por esta circunstancia es de 48 años, con un rango de 33 a 60 años, y la mayoría son hombres, explica, de acuerdo a los casos tratados en el hospital.

"No hace falta que sea un uso repetido ni una combinación de drogas, ni que sea una persona que ya padezca una patología concreta o que esté abusando (de las drogas) de forma reiterada. Es gente corriente, totalmente sana, joven, sin ninguna otra enfermedad, con su trabajo, su deporte, pero que llega un día o el fin de semana y le gusta pasárselo bien usando cocaína. Con frecuencia estamos viendo que esta persona se despierta con un ictus grave".

Pese al tratamiento que podemos hacer, las secuelas con las que se queda el paciente son muy graves Doctor Nicolás Lópéz — Coordinador de la Unidad de Ictus del Servicio de Neurología del Hospital de Alicante

Estas drogas recreativas, añade el doctor López, se asocian a cualquier tipo de ictus, hemorrágicos o isquémicos; cuadros de hipertensión severa, arrítmicos, protrombóticos: "el mecanismo que lo produce es muy variado pero la relación causal está clara". También se relaciona con trombos de gran tamaño que generan ictus muy graves y "pese al tratamiento que podemos hacer, las secuelas con las que se queda el paciente son muy graves, incluso muerte".

La primera causa de dependencia Uno de cada cuatro alicantinos sufrirá un ictus a lo largo de su vida, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Los derrames cerebrales son la segunda causa de deterioro cognitivo en la población adulta. Más del 30 por ciento de los supervivientes vive con secuelas que les provocan algún grado de discapacidad: el ictus es la primera causa de dependencia; y entre el 3 y el 4 por ciento del gasto total en atención médica es debido al ictus.

Diabetes

El jefe de la Unidad de Ictus del Hospital de Alicante destaca también el descenso de la edad de los ictus asociados a factores de riesgo vascular, pasando de los 60-70 años a los 40-50 años.

"Tradicionalmente, lo encontrábamos en personas a partir de determinada edad, diabéticos, hipertensos, fumadores que van progresivamente acumulando enfermedad vascular hasta que tienen un ictus. Desde hace unos años observamos cómo progresivamente está bajando esa edad media en la que nos estamos encontrando ictus asociados a arteriosclerosis y a factores de riesgo vascular que antes veíamos en edades más avanzadas", finaliza.