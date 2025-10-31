Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura, deporte…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- El pueblo de Castellón donde el oro crece bajo tierra: así será la XXII Feria de la Trufa Negra
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios
- La invasión de naranja de Sudáfrica complica el inicio de la campaña citrícola de Castellón
- Restablecida la circulación en la AP-7 tras un accidente con un herido leve