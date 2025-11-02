Ángel Gaitan, mecánico, sobre los coches de segunda mano: "Antes de comprar hay que revisar el coche a fondo"

No es nada sencillo encontrar el coche ideal, a pesar de que hay muchos modelos disponibles en el mercado. Una de las principales dificultades que los ciudadanos se encuentran en el concesionario es que el vehículo cumpla con todas las necesidades. Al final, todos buscan un automóvil seguro, fiable y que no presente problemas en el motor ni en ninguna otra parte con el paso del tiempo. No obstante, muchos optan por coches de segunda mano, ya que suelen resultar más rentables desde el punto de vista económico.

Por ello, Ángel Gaitán, mecánico, compartió un vídeo en TikTok para explicar las cosas que hay que tener en cuenta antes de adquirir un coche de segunda mano. Además, desvela que da igual la marca y que, aunque "sea un cochazo", hay que hacerlo sí o sí.

En el vídeo pone como ejemplo un Audi A8: "Es un pedazo de coche... que mola, es grande, cómodo, pero todos los días es lo mismo. Nos metemos debajo y mirad mis guantes". El cliente que le llevó el coche dijo que le funcionaba a la perfección, pero que después de un año empezó a notar tirones.

Gaitán, que cuenta con más de 4 millones de seguidores de TikTok, señaló que esos tirones están relacionados con la caja de cambios, un problema que se podría haber evitado si el cliente hubiera revisado el vehículo antes de comprarlo. "Ahora este hombre, cuando le digamos que este motor ya lo han sacado, que lo han abierto, que lo han manipulado, y que aun así fijaos cómo está tirando aceite… pues igual le da un parraque", comentó el mecánico.

El consejo de Gaitán es claro: "Lo mejor es, siempre, siempre, siempre, antes de comprar y antes de pagar, revisar el coche a fondo. Si el compraventa no te deja revisarlo, sospecha". Por el último, el mecánico expuso que "si es alguien honesto y no tiene nada que ocultar, te dejará meterte debajo. A veces es tan sencillo como eso: meterse debajo del coche, pero sin el cubrecárter puesto, porque así no se ve nada. Son solo diez minutos".