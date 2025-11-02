Aurelio Rojas, cardiólogo, recomienda este cambio cuando salgas a caminar: «Es como pasar de ver la tele a entrenar tu sistema cardiovascular»

Los 10.000 pasos diarios se han convertido en una recomendación consensuada de los expertos. La mayoría de los profesionales del 'fitness' y la salud piden a la población que anden habitualmente para contrarrestar los efectos de una rutina cada vez más sedentaria.

El cardiólogo Aurelio Rojas hace hincapié en cómo caminas y no solo en cuánto. "Déjame contarte lo que descubrieron unos investigadores japoneses. Porque la forma en que caminas puede cambiarlo todo. La mayoría de la gente sale a caminar 30 o 40 minutos a paso tranquilo, lo cual no está mal, pero no es suficiente si quieres mejorar tu salud de verdad", ha explicado en una publicación en Instagram.

Este grupo de científicos han diseñado una rutina bajo el nombre de 'Interval Walking Train' que consiste en no caminar todo el rato a la misma velocidad. "Realiza 3 minutos a ritmo rápido y 3 minutos a ritmo tranquilo, y repite esto durante 30 minutos 4 o 5 veces a la semana", han recomendado. Seguir este tipo de práctica conlleva a "más capacidad aeróbica, más fuerza muscular, mejor tensión arterial y mejores niveles de azúcar".

"Caminar a intervalos es mucho más efectivo y cambia tu cuerpo y tu salud de verdad. Es como pasar de ver la tele a entrenar de verdad tu sistema cardiovascular", ha explicado Aurelio Rojas. "Así que si quieres mejorar tu energía, tu corazón y tu salud sin necesidad de pisar el gimnasio, tu salud no depende del tiempo que caminas, sino de cómo lo haces", ha añadido.

El cardiólogo recuerda que "el español medio da entre 3.000 y 4.000 pasos al día" y que "nuestros antepasados cazadores-recolectores, que caminaban entre 16.000 y 17.000 pasos" diarios. "Caminar tiene un impacto enorme, no solo en tu salud física, sino también en tu salud mental", reconoce el cardiólogo. Y añade que: "es una forma suave de quemar calorías y perder grasa sin machacarte en el gimnasio".

Cinco razones para aumentar tus pasos diarios