Comunidad de Madrid: El desafío de los ocho millones de habitantes en 15 años

Tras rebasar por primera vez los siete millones de habitantes en 2024, la Comunidad de Madrid superará los ocho millones en 2039 según las estimaciones del Gobierno regional. La cifra, que supone grandes oportunidades, encierra al mismo tiempo considerables desafíos si se quiere mantener un crecimiento equilibrado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

De todos esos desafíos, el primero y tal vez el más urgente, es la vivienda. Con los precios subiendo a un ritmo cercano al 20% anual y los alquileres en torno al 11% ya supone un problema con las cifras de población actual. Se prevé levantar hasta 300.000 pisos en los próximos años, pero al ritmo de construcción actual el suelo disponible se agotaría en una década. Por eso la administración autonómica trabaja en flexibilizar la normativa urbanística e identificar nuevas bolsas de suelo mientras choca con el Gobierno central por la reticencia a declarar zonas tensionadas y limitar el precio de los arrendamientos o por el contenido del futuro Plan Estatal de Vivienda. De momento, se ha presentado un plan de choque para los próximos dos años que, entre otras medidas, favorecerá la conversión a uso residencial de suelo con otras calificaciones, elevará la edificabilidad y la densidad en parcelas destinadas a vivienda protegida y continuará licitando nuevos lotes del Plan Vive, fórmula de colaboración público privada para poner en el mercado vivienda en alquiler con precios regulados.

Más allá del efecto capitalidad, la región ha consolidado su posición como primera economía española. Madrid concentra el 19,8% del PIB nacional apoyada sobre todo en el sector servicios. Se busca, entretanto, hacer de la comunidad un polo tecnológico, con una decidida apuesta por el sector de los centros de datos. La región acumula el 55% de la capacidad total de procesamiento del país, con 46 infraestructuras de este tipo, 35 en funcionamiento y 11 en construcción. Las empresas madrileñas lideran también la implantación de la inteligencia artificial según constaba en el último informe Indicadores de uso de inteligencia artificial en las empresas españolas del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

Ahí radica, precisamente, otro de los desafíos que afronta la comunidad autónoma, el de la captación de profesionales especializados. En los próximos tres años la región necesitará cerca de 190.000 profesionales tecnológicos. En 2024, 9.000 ofertas de empleo en el sector quedaron sin cubrirse, con expertos en ciberseguridad, datos e inteligencia artificial como perfiles más demandados.

La Puerta del Sol en el centro de Madrid / EPE

El otro impulso que no deja de crecer para la economía madrileña es el del turismo, que ya aporta el 8,6% del PIB regional. El año pasado Madrid recibió cerca de nueve millones de turistas internacionales con la capital al frente. Fueron un 12% más que en 2023, pero la cifra que a los responsables políticos madrileños más gusta resaltar son los 16.117 millones de euros que gastaron, un 21% más que el año previo. De la mano de esta estrategia, va el intento de captación de espectáculos y citas deportivas internacionales que tiene en la llegada a Madrid de la Fórmula 1 en septiembre del año que viene, 45 años después de la celebración del último gran premio en el circuito del Jarama, su más claro exponente. La oposición y algunas plataformas vecinales han criticado lo que consideran la eventificación de la capital, particularmente, pero los gobiernos municipal y autonómico pretenden mantener esta vía. De hecho, pese a los fracasos de las candidaturas de 2012, 2016 y 2020, en los despachos de Cibeles y de Sol se fantasea con la celebración de unos futuros Juegos Olímpicos. La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo verbalizaba hace unas semanas.