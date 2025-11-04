Los fallos ortográficos que arrasan con los aspirantes a profesor: "Cinco tildes pueden dejarte sin plaza"

Las oposiciones docentes de 2025 se están convirtiendo en una pesadilla para miles de aspirantes en toda España. En Andalucía, sin ir más lejos, decenas de candidatos han sido eliminados del proceso por errores formales tan simples como olvidar numerar una página, escribir por una sola cara o cometer cinco faltas de ortografía. Incluso opositores con notas cercanas al sobresaliente —un 9,7 o un 9,01— han quedado fuera de la carrera por una tilde mal colocada o por no consignar el número del tema.

El fenómeno no se limita a Andalucía. En todo el país, la última convocatoria ha dejado un dato preocupante: una de cada cuatro plazas para profesor se ha quedado sin cubrir, a pesar de que se presentaron más de 150.000 aspirantes para 23.000 puestos. Según el preparador granadino Alberto López, director de la academia Tecnostubia, la causa principal está en “una cantidad de invalidaciones muy alta, fundamentalmente por faltas ortográficas”. Así lo explicó en el programa ‘Herrera en COPE’, donde señaló que “este año la rigurosidad ha sido extrema y muchos docentes brillantes se han quedado fuera por ello”.

La escabechina en las oposiciones en Castellón se confirma: 250 plazas tendrán profesores interinos

“Tenemos casos de candidatos excepcionales, con gran vocación y un nivel académico altísimo, que no han pasado la criba por un error mínimo”, lamentó López. Su testimonio coincide con las denuncias que se acumulan en foros y redes, donde opositores descalificados relatan cómo sus exámenes fueron invalidados por detalles formales. En algunos tribunales, incluso la disposición horizontal de una tabla o la falta de una tilde ha bastado para anular un ejercicio completo.

Desde el lado de los aspirantes, Laura, profesora y opositora de Física e Informática, aporta otro motivo: el agotamiento. “La gente no aguanta tanto tiempo seguido preparándose una oposición”, explicó también en COPE. “Venimos de años de convocatorias seguidas, muchas mal planificadas, y este 2025 conozco a muy poca gente que haya estudiado a fondo. Hemos ido con poco estudio, y eso se nota en los resultados”.

Alud de reclamaciones tras la escabechina en las oposiciones docentes en Castellón

El debate ha reabierto una vieja herida sobre cómo se evalúa el mérito en la función pública. Expertos como Ismael Sanz, de FUNCAS, alertan de que el sistema corre el riesgo de dejar sin cubrir miles de plazas por una visión excesivamente rígida. Entre las soluciones que se barajan, destacan permitir el regreso de profesores jubilados, incorporar alumnos de último curso como apoyo en el aula o incentivar económicamente a los docentes que trabajen en centros de mayor dificultad.