El Gobierno envía un requerimiento a las comunidades del PP para que faciliten los datos de los cribados

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes el envío de un requerimiento formal a las comunidades del PP para que faciliten, de forma "inmediata", los indicadores disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, que se negaron a entregar al Ministerio de Sanidad tras los fallos detectados en Andalucía.

Si las autonomías no contestan al requerimiento en el plazo de un mes, el Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo para tratar de obligarlas porque "los datos de los programas de cribado no son de los gobiernos, pertenecen a los ciudadanos", según ha argumentado García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo está obligado a "defender el derecho de la población a la prevención de la salud" y, a su juicio, es competencia gubernamental disponer de datos homogéneos y actualizados que permitan evaluar la efectividad de dichos cribados en el conjunto del territorio. El Gobierno basa su actuación en varias leyes que atribuyen al Ministerio de Sanidad competencias en coordinación, evaluación y vigilancia de salud pública. "Y la ley se cumple y punto", según ha defendido, en tono tajante, la ministra.

Sin embargo, las autonomías gobernadas por el PP se han negado a remitir sus indicadores alegando que los programas de cribado son competencia exclusiva de las administraciones territoriales y que García les pidió la información para acrecentar la "confrontación política" una vez se tuvo conocimiento de que Andalucía no avisó a más de 2.000 mujeres con un resultado radiológico no concluyente, en sus cribados, que debían someterse a un segundo 'screening' para confirmar o descartar que padecieran cáncer de mama.

Pocos días después de que estallara el escándalo, García pidió a todas las comunidades que remitieran a Sanidad los indicadores de los cribados de los programas de cáncer de mama, colon y cérvix, de los últimos cinco años, con el argumento de que el problema de Andalucía podía ser solo la "punta del iceberg". Pero los ejecutivos gobernados por los populares enviaron una misiva a la ministra en la que rechazaban responder a la petición con el argumento de que los programas de cribado son "competencia exclusiva" de las comunidades y su seguimiento y evaluación se realizan con "plena autonomía, profesionalidad y éxito contratado".

El requerimiento

Asimismo, acusaron a García de tratar de "fiscalizar y 'manosear'" de forma maliciosa su trabajo con un objetivo de "confrontación política". Sin embargo, García considera que la ley "determina que los datos no son de las comunidades, sino de la ciudadanía", por eso lleva tiempo advirtiendo de que utilizaría "todos los mecanismos disponibles" para obligar a las autonomías 'díscolas' a que compartan con Sanidad sus datos. El resto de comunidades o bien han enviado ya los datos, o bien han mostrado su voluntad de hacerlo en los próximos días.

La vía elegida por Sanidad ha sido la del requerimiento, la misma fórmula que escogió el Ejecutivo para tratar de obligar a varias comunidades -Madrid, Aragón y Baleares- a que cumplan con la obligación legal de crear un registro de objetores al aborto. De hecho, este martes García a recordado a Isabel García Ayuso, la única presidenta autonómica que ha dicho que no creará el registro, que solo le quedan 15 días para responder al requerimiento.

"Transparencia o deslealtad"

Asimismo, ha pedido a Andalucía que "abandone la soberbia, la omisión del deber y asuma su responsabilidad" con los cribados porque cuando falla un programa de prevención, "no se pierden los datos, sino la posibilidad de proteger a las mujeres". Además, ha pedido al PP que abandone el "modelo de gestión de crisis basado en el desprecio a las víctimas, las mentiras y los ataques".

"Tienen que decidir si están del lado de la transparencia", y entregan los datos de los cribados, o "están del lado de la deslealtad institucional [...] fallando a los ciudadanos y poniendo en riesgo la confianza en el sistema de salud", ha concluido.

Los datos pedidos por Sanidad se basan en el documento de consenso aprobado por unanimidad el pasado abril por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que establece los objetivos, indicadores y criterios técnicos necesarios para la evaluación de los programas de cribado. Se han pedido datos para conocer la cobertura, la participación, los resultados y los tiempos de respuesta.