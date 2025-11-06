Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así puedes saber si alguien es una mala persona en los primeros minutos de charla, según la psicología

Se trata de identificar señales que pueden sugerir que estamos ante alguien manipulador

Amigos en un bar de l'Eixample en Barcelona.

Amigos en un bar de l'Eixample en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Patricia López Avilés

Las ‘vibras’ son el término que la generación Z emplea para describir el ambiente o la sensación que transmite una situación o persona. A veces, son referidas como ‘buenas vibras’ o ‘malas vibras’, que representan la energía o sentimiento que alguien emana a través de su comportamiento, expresión facial, actitud y lenguaje corporal. Son muchas las personas que se guían por este sentimiento cuando conocen gente. 

Mala impresión

Todos hemos conocido a personas tóxicas que nos han dado una mala impresión al conocerlas. En muchos casos, puede estar relacionado con su lenguaje no verbal o sus actitudes negativas hacia los demás. 

A veces, en cambio, basta con una conversación de cinco minutos para detectar alguna 'red flag' o sensación de que algo no cuadra. No se trata de juzgar a alguien por una mala sensación puntual, pero sí de identificar señales que, juntas, pueden sugerir que estamos ante una persona manipuladora, narcisista o emocionalmente dañina para nosotros.

‘Red flags’ y ‘love bombing’

Según los expertos en psicología, hay algunas señales que pueden servir de alerta cuando empezamos a conocer a alguien. La falta de empatía es una de las señales más claras de que nos encontramos ante una persona narcisista. Si no muestra interés real por lo que dices, interrumpe constantemente o desvía el foco hacia sí misma, es una alerta. Es más, una postura rígida, la falta de contacto visual o la inexpresión pueden reflejar la desconexión. En cinco minutos puedes notar si hay escucha activa o una necesidad constante de protagonismo

Paradójicamente, otro signo de que nos encontramos ante una persona narcisista puede ser la atención exagerada. Algunos manipuladores narcisistas tienden a reaccionar exageradamente en las primeras impresiones: los halagos constantes o el interés repentino es lo que la psicología llama ‘love bombing’. Esta técnica se usa para generar confianza rápidamente y bajar las defensas del otro. Si alguien parece demasiado perfecto encantador, sin conocerte realmente, es recomendable mantener la guardia alta.

Rasgos tóxicos

En el otro extremo tenemos las burlas encubiertas o los comentarios despectivos. Los psicólogos avisan de que las bromas que denigran a otros, aunque puedan parecer inofensivas, son una herramienta en personas con rasgos tóxicos. Si en los primeros minutos ya ha criticado o acusado a otras personas sin venir a cuento, es probable que esté proyectando una actitud crítica, defensiva o incluso cruel. Estas pequeñas señales suelen escalar con el tiempo.

Asimismo, tenemos que estar atentos a las incongruencias. Si la persona se contradice constantemente, o si los valores que expresa no encajan con ciertas frases, puede ser señal de una falta de autenticidad manipulación.

Dominar al otro

Finalmente, descifrar el lenguaje no verbal es fundamental para conocer a alguien. El exceso de contacto físico sin consentimiento, el tono autoritario e incluso las miradas, pueden indicar un propósito de dominancia o de no respetar los límites

No obstante, es importante recordar que no todas las personas reaccionan de la misma manera cuando están conociendo a alguien. La timidez o las situaciones por las que hayan pasado también pueden marcar la manera en que actúan

Noticias relacionadas y más

Coincidir con algunos de estos puntos no siempre significa que sean narcisistas o malas personas, quizá las malas experiencias han hecho que les sea más difícil entablar una conversación

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
  2. El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
  3. El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
  4. Una exmiembro de la secta sexual de Vistabella: «El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni»
  5. Capicúa: la carta de José María Segarra a su madre, María José Soriano
  6. Otra víctima de la secta de Vistabella: 'Toni me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba los brazos y su mujer bloqueaba la puerta
  7. Se jubila un veterano de la cerámica de Castellón: el entrañable escrito de sus compañeros
  8. Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades

Nicolas Sarkozy, el nuevo Conde de Montecristo

Nicolas Sarkozy, el nuevo Conde de Montecristo

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

¿Qué une a molinos, cuevas y poetas premiados en una comarca de Castellón?

¿Qué une a molinos, cuevas y poetas premiados en una comarca de Castellón?

TESTIMONIOS SOBRE EL ICTUS | Víctor Manuel, de 53 años, y Amparo: "Es muy duro, tanto para el enfermo como para la familia"

TESTIMONIOS SOBRE EL ICTUS | Víctor Manuel, de 53 años, y Amparo: "Es muy duro, tanto para el enfermo como para la familia"

El tiempo en Castelló de la Plana: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El tiempo en Castelló de la Plana: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Un mosaico intergeneracional en el colegio Bernat Artola de Castelló

Un mosaico intergeneracional en el colegio Bernat Artola de Castelló

Un mosaico sin edad: la iniciativa del colegio Bernat Artola que emociona a Castelló

Un mosaico sin edad: la iniciativa del colegio Bernat Artola que emociona a Castelló

El paro atrapa a los ‘baby boomers’: ya son el 70% de beneficiarios del subsidio de 500 euros

El paro atrapa a los ‘baby boomers’: ya son el 70% de beneficiarios del subsidio de 500 euros
Tracking Pixel Contents