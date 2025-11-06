Así puedes saber si alguien es una mala persona en los primeros minutos de charla, según la psicología

Las ‘vibras’ son el término que la generación Z emplea para describir el ambiente o la sensación que transmite una situación o persona. A veces, son referidas como ‘buenas vibras’ o ‘malas vibras’, que representan la energía o sentimiento que alguien emana a través de su comportamiento, expresión facial, actitud y lenguaje corporal. Son muchas las personas que se guían por este sentimiento cuando conocen gente.

Mala impresión

Todos hemos conocido a personas tóxicas que nos han dado una mala impresión al conocerlas. En muchos casos, puede estar relacionado con su lenguaje no verbal o sus actitudes negativas hacia los demás.

A veces, en cambio, basta con una conversación de cinco minutos para detectar alguna 'red flag' o sensación de que algo no cuadra. No se trata de juzgar a alguien por una mala sensación puntual, pero sí de identificar señales que, juntas, pueden sugerir que estamos ante una persona manipuladora, narcisista o emocionalmente dañina para nosotros.

‘Red flags’ y ‘love bombing’

Según los expertos en psicología, hay algunas señales que pueden servir de alerta cuando empezamos a conocer a alguien. La falta de empatía es una de las señales más claras de que nos encontramos ante una persona narcisista. Si no muestra interés real por lo que dices, interrumpe constantemente o desvía el foco hacia sí misma, es una alerta. Es más, una postura rígida, la falta de contacto visual o la inexpresión pueden reflejar la desconexión. En cinco minutos puedes notar si hay escucha activa o una necesidad constante de protagonismo.

Paradójicamente, otro signo de que nos encontramos ante una persona narcisista puede ser la atención exagerada. Algunos manipuladores o narcisistas tienden a reaccionar exageradamente en las primeras impresiones: los halagos constantes o el interés repentino es lo que la psicología llama ‘love bombing’. Esta técnica se usa para generar confianza rápidamente y bajar las defensas del otro. Si alguien parece demasiado perfecto o encantador, sin conocerte realmente, es recomendable mantener la guardia alta.

Rasgos tóxicos

En el otro extremo tenemos las burlas encubiertas o los comentarios despectivos. Los psicólogos avisan de que las bromas que denigran a otros, aunque puedan parecer inofensivas, son una herramienta en personas con rasgos tóxicos. Si en los primeros minutos ya ha criticado o acusado a otras personas sin venir a cuento, es probable que esté proyectando una actitud crítica, defensiva o incluso cruel. Estas pequeñas señales suelen escalar con el tiempo.

Asimismo, tenemos que estar atentos a las incongruencias. Si la persona se contradice constantemente, o si los valores que expresa no encajan con ciertas frases, puede ser señal de una falta de autenticidad o manipulación.

Dominar al otro

Finalmente, descifrar el lenguaje no verbal es fundamental para conocer a alguien. El exceso de contacto físico sin consentimiento, el tono autoritario e incluso las miradas, pueden indicar un propósito de dominancia o de no respetar los límites.

No obstante, es importante recordar que no todas las personas reaccionan de la misma manera cuando están conociendo a alguien. La timidez o las situaciones por las que hayan pasado también pueden marcar la manera en que actúan.

Coincidir con algunos de estos puntos no siempre significa que sean narcisistas o malas personas, quizá las malas experiencias han hecho que les sea más difícil entablar una conversación.