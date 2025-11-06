Así puedes saber si alguien es una mala persona en los primeros minutos de charla, según la psicología
Se trata de identificar señales que pueden sugerir que estamos ante alguien manipulador
Patricia López Avilés
Las ‘vibras’ son el término que la generación Z emplea para describir el ambiente o la sensación que transmite una situación o persona. A veces, son referidas como ‘buenas vibras’ o ‘malas vibras’, que representan la energía o sentimiento que alguien emana a través de su comportamiento, expresión facial, actitud y lenguaje corporal. Son muchas las personas que se guían por este sentimiento cuando conocen gente.
Mala impresión
Todos hemos conocido a personas tóxicas que nos han dado una mala impresión al conocerlas. En muchos casos, puede estar relacionado con su lenguaje no verbal o sus actitudes negativas hacia los demás.
A veces, en cambio, basta con una conversación de cinco minutos para detectar alguna 'red flag' o sensación de que algo no cuadra. No se trata de juzgar a alguien por una mala sensación puntual, pero sí de identificar señales que, juntas, pueden sugerir que estamos ante una persona manipuladora, narcisista o emocionalmente dañina para nosotros.
‘Red flags’ y ‘love bombing’
Según los expertos en psicología, hay algunas señales que pueden servir de alerta cuando empezamos a conocer a alguien. La falta de empatía es una de las señales más claras de que nos encontramos ante una persona narcisista. Si no muestra interés real por lo que dices, interrumpe constantemente o desvía el foco hacia sí misma, es una alerta. Es más, una postura rígida, la falta de contacto visual o la inexpresión pueden reflejar la desconexión. En cinco minutos puedes notar si hay escucha activa o una necesidad constante de protagonismo.
Paradójicamente, otro signo de que nos encontramos ante una persona narcisista puede ser la atención exagerada. Algunos manipuladores o narcisistas tienden a reaccionar exageradamente en las primeras impresiones: los halagos constantes o el interés repentino es lo que la psicología llama ‘love bombing’. Esta técnica se usa para generar confianza rápidamente y bajar las defensas del otro. Si alguien parece demasiado perfecto o encantador, sin conocerte realmente, es recomendable mantener la guardia alta.
Rasgos tóxicos
En el otro extremo tenemos las burlas encubiertas o los comentarios despectivos. Los psicólogos avisan de que las bromas que denigran a otros, aunque puedan parecer inofensivas, son una herramienta en personas con rasgos tóxicos. Si en los primeros minutos ya ha criticado o acusado a otras personas sin venir a cuento, es probable que esté proyectando una actitud crítica, defensiva o incluso cruel. Estas pequeñas señales suelen escalar con el tiempo.
Asimismo, tenemos que estar atentos a las incongruencias. Si la persona se contradice constantemente, o si los valores que expresa no encajan con ciertas frases, puede ser señal de una falta de autenticidad o manipulación.
Dominar al otro
Finalmente, descifrar el lenguaje no verbal es fundamental para conocer a alguien. El exceso de contacto físico sin consentimiento, el tono autoritario e incluso las miradas, pueden indicar un propósito de dominancia o de no respetar los límites.
No obstante, es importante recordar que no todas las personas reaccionan de la misma manera cuando están conociendo a alguien. La timidez o las situaciones por las que hayan pasado también pueden marcar la manera en que actúan.
Coincidir con algunos de estos puntos no siempre significa que sean narcisistas o malas personas, quizá las malas experiencias han hecho que les sea más difícil entablar una conversación.
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Una exmiembro de la secta sexual de Vistabella: «El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni»
- Capicúa: la carta de José María Segarra a su madre, María José Soriano
- Otra víctima de la secta de Vistabella: 'Toni me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba los brazos y su mujer bloqueaba la puerta
- Se jubila un veterano de la cerámica de Castellón: el entrañable escrito de sus compañeros
- Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades