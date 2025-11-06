Ola migratoria
Llega un cayuco con 248 personas, entre ellas siete bebés, a El Hierro
La embarcación partió desde Gambia
EFE
Un cayuco con 248 personas de origen subsahariano, entre ellas siete bebés, ha llegado esta madrugada al muelle de La Restinga, en El Hierro, después de siete días de travesía desde que salieron de Gambia.
La embarcación de los servicios de emergencia acompañó al muelle de La Restinga al cayuco localizado a 1,5 millas de la costa para que sus ocupantes fueran atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.
Ninguna de estas personas ha necesitado ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.Según la información de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 248 personas, en su mayoría hombres, entre los que viajaban 63 mujeres y 32 menores de edad (entre ellos 7 bebés), que fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.
A bordo del cayuco viajaban personas de Senegal, Gambia y Guinea-Conakry, Costa de Marfil y Sierra Leona.Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko".
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Fallece un trabajador en un accidente laboral en un polígono de Morella
- Una exmiembro de la secta sexual de Vistabella: «El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni»
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades
- Cuatro escenas clave que arrojan luz sobre cómo era el día a día en la secta sexual de Vistabella