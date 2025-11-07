Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Fallece un trabajador en un accidente laboral en un polígono de Morella
- ¿A que te pego un volantazo, listo?': un ataque de furia al volante acaba en más de 2 años de prisión por intento de homicidio en Castellón
- Luto en el sector azulejero de Castellón: fallece Rafael Benavent, fundador de Keraben
- Pillan al conductor de un autobús de Castellón viendo el fútbol en pleno trayecto