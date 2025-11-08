La dura crítica de un psiquiatra italiano a los padres actuales: "Unos completos idiotas"

El afamado psiquiatra y sociólogo italiano Paolo Crepet, conocido por sus libros y por sus polémicos titulares en los medios italianos, ha vuelto a marcar una opinión controvertida sobre la educación actual. Con una carrera profesional protagonizada por bestsellers, acaba de presentar su último libro, Biting the Sky, sobre cuestiones relacionadas con las emociones y la comunicación en la era digital.

"Los peores progenitores de la historia"

Según recoge el periódico italiano Orizzontescuola en una entrevista con Libreriamo, el psiquiatra ha sentenciado que "los padres hacen cosas como unos completos idiotas". Poco tiempo después de haber calificado a los progenitores actuales como "los peores de la historia". Ahora, Crepet ha atacado a la sobreprotección que ejercen los padres con sus vástagos: "Deben enseñar a sus hijos a volar, no a quedarse en el dormitorio". Ya que si siguen por el camino de la protección, insiste en que van a convertir a sus hijos en adultos con 30 años que "serán unos completos idiotas", incapaces de tomar decisiones por su propio pie o pensar.

También ha hablado sobre la crisis de la soledad, que entiende como problema la interacción con las personas erróneas: "La mayor forma de soledad es pasar el tiempo con las personas equivocadas". Ya que gracias a las hiperconexiones que nos permite la tecnología, aumenta la confusión entre las amistades virtuales y las reales. Pero, reconoce que la culpa no es de la Generación Z, también de las que conforman y moldean su entorno social.

El sociólogo ha subrayado el peligroso impacto que tienen los influencers, demostrando cómo la presión social dirige a una estandarización global. Advirtiendo lo preocupante que resulta que los jóvenes pierdan su individualidad por seguir las tendencias de las redes sociales: “Si hay influencers que tienen 20/30 millones de niños y niñas siguiéndolos, es una desgracia increíble”.

Crepet terminó la entrevista haciendo hincapié en la superficialidad con la se pretenden abordar los problemas educativos: "La gente quiere resolver un problema muy complicado de la forma más simple y banal posible". Lo que según él, alimenta una cultura de banal, en la que las soluciones rápidas y fáciles se convierten en la norma.