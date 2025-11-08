Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 8 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 8 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 02, 17, 22, 25, 32 y 40. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8634049, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Luto en el sector azulejero de Castellón: fallece Rafael Benavent, fundador de Keraben
- Más de medio siglo de tres tiendas emblemáticas de Castelló: Muebles Pachés, Babiloni Tenda d'Art y Pajarería Esparza
- Un pueblo de Castellón de 800 habitantes, capital mundial del 'trail running'
- De amarilla a naranja: AEMET eleva el nivel de alerta en Castellón
- Los niños de la secta vivían una infancia de «fantasía» antes del horror al cumplir 12
- El peluquero Juan Miguel asegura que al Tío Toni, líder de la secta sexual de Vistabella, lo mataron
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló