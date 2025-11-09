Un culturista de 77 años revela cómo frenar en seco el envejecimiento

No cabe duda de que la actividad física es fundamental para mantener una vida saludable. De lo contrario, el cuerpo humano puede volverse más propenso a sufrir diversas enfermedades. Por este motivo, muchas personas acuden a los gimnasios para mantenerse en forma.

Uno de los máximos referentes para los culturistas es Yang Xinmin, conocido como el abuelo del culturismo, un deportista chino de 77 años. Empezó a competir en el mundo del culturismo en 1983, y desde entonces ya ha ganado más de 100 trofeos y medallas.

Un físco como un hombre de 30 años

Según los médicos, aseguran que tiene un físico acorde al de un hombre de 30 años. En unas declaraciones recientes al 'Corriere dello Sport', el culturista desvela que "a lo largo de los años, he llevado una vida sana gracias al entrenamiento de culturismo. Así que debería estar agradecido por lo que he logrado en el culturismo y promoverlo a fin de que más personas".

El chino, que se fijó desde pequeño en Arnold Schwarzenegger, expone que "mi condición física, mi fuerza muscular y mi potencia son mejores que las de la mayoría de los jóvenes, aunque ya tengo más de 70 años".

A pesar de haber ganado miles de títulos, el hombre asegura que está centrado en "mantenerme sano y prevenir el envejecimiento para tener la energía necesaria para hacer otras cosas".

Su secreto es el desayuno

Yang Xinmin revela que la clave de su éxito es la dieta, y en especial su desayuno. Asimismo, explica que lleva desde hace diez años comiendo cada mañana de seis a ocho huevos, además lo junta con pepinos, tomates, avena y algunas a veces con pechuga de pollo.

El abuelo del culturismo quiso enviar un mensaje en la revista 'Men's Health': "Recuerden mis palabras, seguiré entrenando a los 80 años. Que sean 80. Mis amigos culturistas: ¡nos vemos a los 80!".

Para finalizar, el chino recuerda tres cosas que hay que tener claro cuando se entrena: "Asegúrate de que tus movimientos sean fluidos. Desarrolla masa muscular y quema grasa e intenta mejorar tu equilibrio".