La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8

El Juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida ha ordenado la libertad del padre acusado de agredir sexualmente a su hija de 21 años en el exterior de la Llotja, en la avenida de Tortosa de Lleida, la madrugada del sábado al domingo. El sospechoso, de unos 40 años, está acusado de un delito contra la libertad sexual.

Tras escuchar la declaración del detenido y de la víctima, la magistrada acordó dejar libre al sospechoso pero imponerle las medidas cautelares de alejamiento a una distancia inferior a 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía. El juzgado tramitará el procedimiento por agresión sexual.

Los hechos ocurrieron el fin de semana cuando la Guardia Urbana de Lleida sorprendió al acusado violando a su hija de 21 años en la calle. Lo hizo en presencia del hermano de ella e hijo también del sospechoso, un menor de 8 años. Los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración.

El relato de lo sucedido

Los acontecimientos ocurrieron sobre las 3.00 horas de la madrugada del sábado en el exterior de la Llotja, en la avenida de Tortosa cuando un ciudadano alertó a la Guardia Urbana de que había una pareja manteniendo relaciones sexuales en la calle. Una patrulla se acercó y los sorprendió. Fue entonces cuando los agentes comprobaron que eran padre e hija al identificarlos. Al mismo momento, la joven explicó que su padre la estaba forzando.

Por eso, los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y notificaron el caso a los Mossos d'Esquadra. La policía catalana se hizo cargo de la investigación y este lunes ha llevado al sospechoso al juzgado. Allí se ordenó su libertad mientras se le investiga por una agresión sexual.

La víctima fue trasladada al Hospital Arnau de Vilanova para ser sometida a revisión médica tal y como establece el protocolo para este tipo de delitos contra la libertad sexual. El menor fue entregado a la madre por parte de los agentes.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha condenado los hechos y ha destacado que la víctima explicó a la Guardia Urbana que no sería la primera vez que sufre una agresión sexual por parte de su padre, un extremo que los Mossos están investigando. "Eso es lo que ha levantado todas las alarmas, entre otras cosas porque es una familia normalizada. Y el entorno se tendrá que manifestar y nos tendremos que preguntar por qué pasan estas cosas", ha indicado el alcalde.

Por eso, los agentes de la policía catalana tienen previsto ampliar su informe inicial presentado en el juzgado de Lleida, tal y como han explicado fuentes policiales a El Periódico, del mismo grupo editorial que el periódico Mediterráneo. Los servicios municipales están analizando de la situación de este núcleo familiar para conocer por qué se ha llegado a este punto y de qué manera tienen que actuar.

El alcalde de la localidad también ha remarcado que cuando la patrulla de la Guardia Urbana encontró al agresor y a la víctima en la calle los dos habían consumido alcohol. "Esta situación interpela a todo el mundo para que estemos todos vigilantes sobre lo que sucede en nuestro entorno" ha señalado Larrosa a los medios.

"Se ha producido la denuncia de un ciudadano denunciando lo que previsiblemente era mantener relaciones sexuales en un espacio público. Detrás de todo esto hay una historia horrorosa. Esto nos obliga a estar pendientes. No todo lo que vemos es aceptable", ha afirmado Larrosa.