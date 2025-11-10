"Hola, ¿puedo hacerte una pregunta?": la trampa de WhatsApp que ya ha caído medio país

WhatsApp, la aplicación más usada en España, se ha convertido también en el escenario favorito de los ciberdelincuentes. En los últimos meses, las autoridades han detectado un crecimiento sin precedentes de fraudes que empiezan siempre igual: un mensaje inocente desde un número desconocido con frases como «Hola, ¿puedo hacerte una pregunta?». Detrás de ese tono amable se esconde un sofisticado mecanismo de engaño capaz de vaciar cuentas bancarias en cuestión de minutos.

Según datos del Ministerio del Interior, solo entre enero y junio de 2025 se registraron más de 211.000 delitos informáticos, buena parte de ellos relacionados con suplantaciones en mensajería móvil. Los expertos aseguran que más de 11 millones de teléfonos españoles han aparecido en bases de datos filtradas, lo que explica la avalancha de mensajes fraudulentos que circulan cada día.

El funcionamiento es tan simple como efectivo. Todo empieza con una conversación aparentemente inofensiva: el estafador gana la confianza de la víctima y, poco a poco, solicita información personal, códigos de verificación o transferencias. En algunos casos, llegan incluso a suplantar a la Guardia Civil o al servicio técnico de WhatsApp, haciéndose pasar por empleados que necesitan “confirmar” una actividad sospechosa. En cuanto el usuario entrega el código recibido por SMS, los delincuentes toman el control total de su cuenta.

La Policía Nacional advierte de que estos fraudes se propagan a gran velocidad porque los mensajes suelen llegar desde números de amigos o familiares previamente hackeados. “El remitente es una persona de confianza, y eso hace que la víctima baje la guardia”, explican desde el cuerpo. Una vez dentro, los delincuentes utilizan esa cuenta para seguir expandiendo la estafa entre los contactos, multiplicando el número de afectados.

Los fraudes más recientes mezclan técnicas de ingeniería social con promesas falsas de dinero fácil. Algunas variantes invitan a “dar me gusta” a publicaciones de Instagram o YouTube a cambio de pequeñas recompensas económicas, que luego derivan en supuestas “inversiones” donde las víctimas llegan a perder cientos de euros. Otras se camuflan como sorteos, enlaces de bancos o incluso notificaciones de organismos públicos.

Los expertos insisten en que la prevención es la mejor defensa. Nunca hay que compartir códigos de verificación, contraseñas ni datos personales, por muy convincente que parezca el mensaje. Ante cualquier duda, lo recomendable es bloquear y reportar al remitente y verificar la identidad mediante una llamada directa. También conviene activar la verificación en dos pasos y mantener las aplicaciones actualizadas para reducir riesgos.