Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) ha advertido este jueves sobre la posible influencia de los alcoholes etoxilados, compuestos presentes en detergentes y abrillantadores para lavavajillas, sobre la salud intestinal infantil y el aumento de las alergias. Los pediatras alergólogos, que se declaran "cada vez más comprometidos con el estudio del papel de la microbiota y la integridad de la barrera intestinal", alertan sobre la importancia de reducir la exposición a residuos químicos invisibles que pueden permanecer en la vajilla tras el lavado automático.

Los alcoholes etoxilados son sustancias químicas que se emplean para mejorar la capacidad de limpieza y aclarado en los lavavajillas. En las etiquetas de los productos pueden aparecer bajo distintas denominaciones, como alcohol ethoxylate, fatty alcohol ethoxylate, laureth, lauryl ethoxylate o ether alcohol. Aunque estos compuestos "son eficaces en su función, pueden permanecer como residuos invisibles en platos, vasos y utensilios, especialmente si no se realiza un aclarado adicional tras el lavado", indican los expertos.

Abrillantadores

El daño a la barrera intestinal, una estructura clave en el desarrollo inmunológico durante la infancia, se ha relacionado con un incremento en el riesgo de desarrollar alergias alimentarias, señala la sociedad médica. En esta línea, un estudio experimental, publicado en 2023 en Journal of Allergy and Clinical Immunology, demostró que ciertos ingredientes presentes en detergentes y abrillantadores para lavavajillas pueden dañar la barrera epitelial intestinal en modelos celulares y organoides humanos.

Los investigadores observaron que la exposición a estos productos alteraba la integridad de las uniones estrechas del epitelio -un grupo de células que forman láminas y crean una membrana- incrementando su permeabilidad y facilitando la entrada de alérgenos y otras sustancias proinflamatorias.

Barrera intestinal

"Durante los primeros años de vida, la barrera intestinal aún está en desarrollo. Exponerla a compuestos irritantes puede aumentar su permeabilidad, facilitando el paso de alérgenos y otras sustancias que activan de forma anómala el sistema inmune" explica la doctora Natalia Molini Menchón, vocal de la SEICAP.

Este hallazgo, añade la sociedad, se complementa con una investigación realizada en Suecia y publicada en 'Pediatrics' que mostró que los niños de hogares donde se lava la vajilla a mano presentan una menor prevalencia de enfermedades alérgicas. El resultado sugiere que el método de lavado podría estar reflejando diferencias en el estilo de vida o el nivel socioeconómico, aunque estas variables no fueron evaluadas, se precisa. Aun así, el estudio ofrece indicios de que la exposición a ciertos residuos químicos podría influir negativamente en la maduración del sistema inmunológico.

Etiquetado claro

"En hogares, se recomienda enjuagar la vajilla con abundante agua tras el ciclo de lavado, especialmente si se utilizan abrillantadores, y evitar el uso de productos con ingredientes irritantes o poco estudiados", aconseja la doctora Molini.

Desde SEICAP "se hace un llamamiento a las autoridades para que exijan un etiquetado más claro en los productos que contengan alcoholes etoxilados, mediante el uso de un distintivo visible o resaltado en negrita, que facilite su identificación sin necesidad de revisar toda la composición química". Esta medida permitiría a las familias tomar decisiones más informadas y proteger mejor la salud de los niños, indican los pediatras alergólogos.

Alergias en la infancia

Con el aumento de enfermedades inmunológicas y alérgicas en la infancia, los expertos insisten en mirar más allá de factores genéticos o alimentarios, y considerar también aquellos elementos ambientales que inciden en el desarrollo del sistema inmune y en la diversidad de la microbiota intestinal.

SEICAP recomienda adoptar medidas preventivas para reducir la exposición a este tipo de compuestos, especialmente en el entorno doméstico y durante la infancia, y aconseja medidas como priorizar detergentes con certificación ecológica o elegir fórmulas con pocos ingredientes, de origen vegetal, sin perfumes ni colorantes sintéticos.