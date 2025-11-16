Sergio Gutierrez, experto en vivienda, avisa de la nueva medida que quiere implantar el Gobierno: "Puede afectar al alquiler normal por habitaciones"

El PSOE ha presentado dos proposiciones de no ley en el Congreso de los diputados con el objetivo de reforzar la regulación del alquiler turístico y promover una respuesta desde la Comisión Europea en relación con el problema de la vivienda.

El pasado 26 de septiembre, en el Debate de Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, el partido socialista presentó una ley en la cual se le otorgaba a las comunidades de vecinos el poder de decisión sobre los alquileres de habitaciones.

En esta primera iniciativa, el PSOE plantea una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) buscando que las comunidades de vecinos puedan decidir, por encima de la voluntad del propietario, vetar o no un alquiler de habitaciones para uso turístico.

Según los socialistas, esta medida busca "ofrecer seguridad jurídica y bienestar a los propietarios", además de garantizar a los inquilinos una seguridad y convivencia pacífica. Así mismo, el auge de alquileres turísticos por habitaciones requiere nuevas herramientas legales que permitan a los vecinos decidir sobre el uso de sus inmuebles y evitar de esta manera conflictos generados por este tipo de prácticas.

Tal como indica Sergio Gutiérrez en el video "este movimiento lo que busca es ampliar lo que ya se aprobó hace un año con los pisos turísticos". Explica que hasta ahora la ley permitía a las comunidades limitar que un piso entero se destinara a uso turístico, pero los propietarios seguían haciendo un contrato de alquiler del piso completo, aunque en la práctica lo alquilaban por habitaciones.

Impulso a un nuevo plan europeo de vivienda

Haciendo hincapié en las propuestas de cambios, la segunda no proposición del partido socialista insta al Gobierno a proponer, junto a las instituciones europeas pertenecientes, un plan de viviendas europeo asequible.

Según señala el PSOE, el objetivo es aumentar el parque público de vivienda y gestionar el ámbito de la capitalización del mercado residencial turístico.

"El acceso a la vivienda es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país", asegura el grupo socialista.

Además, el PSOE reclama flexibilizar las normas europeas sobre ayudas estatales en forma de materia de vivienda, con el fin de que los estados miembros puedan invertir con mayor facilidad y libertad en las políticas de vivienda pública.