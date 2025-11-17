Edurne Pasaban, exalpinista (52 años), sobre la salud mental: "Lo más difícil no era subir ochomiles, sino pedir ayuda"

Edurne Pasaban es una referente en el alpinismo, capaz de escalar los 14 ochomiles, pero su cima más dura de su carrera profesional fue interior. "Mis primeros problemas de salud mental empezaron en 2006. Levantar la mano y decir ‘necesito ayuda’ fue lo más difícil que he hecho", admitía en el acto del quinto aniversario de la agencia Walden Outdoor en l'Antiga Fàbrica de Estrella Damm Barcelona.

Durante años, la presión del alto rendimiento y las expectativas sociales la llevaron al límite. "La exigencia, ser mujer en un deporte dominado por hombres, la presión por los resultados… todo eso pesa. Llegas a romperte por dentro sin darte cuenta", asegura la primera mujer española en subir los 14 ochomiles.

Hoy, años después y con una vida completamente asentada en la Val d'Aran, habla del tema sin tabúes. "La salud mental le puede pasar a cualquiera. Según los estudios, más de la mitad de los españoles sufrirá un problema de salud mental en algún momento. Lo importante es no tener miedo a pedir ayuda".

La importancia del deporte en la salud mental

Pasaban reivindica el papel de entornos saludables como clave en la recuperación. "Estar rodeada de buena gente fue fundamental. Cuando te juntas con personas que te entienden, el camino se hace más fácil".

También señala el deporte como un pilar esencial. "Entrenar no es solo competir. Para mí, salir a correr con mi perro o con amigas es parte de cuidar mi salud mental. Es ese momento que necesito para mí".

Con serenidad y humor, la alpinista vasca ha aprendido a convivir con sus cicatrices. "He subido las montañas más altas del planeta, pero lo más importante que he aprendido es a no tener miedo a pedir ayuda. Hablar de salud mental también es una forma de hacer cumbre".