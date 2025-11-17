Un nuevo estudio demuestra que la estimulación cerebral y los ejercicios cognitivos alivian la fatiga del covid persistente

Los doctores María Díez-Cirarda y Jordi Matías-Guiu, del Grupo de Investigación de Enfermedades Neurológicas del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), han liderado un ensayo clínico publicado en Scientific Reports. Los hallazgos muestran que la combinación de neuromodulación y entrenamiento cognitivo es un enfoque "seguro, factible y eficaz para abordar los síntomas de la condición post-covid". Se estima que entre un 5 % y un 10 % de quienes superan la enfermedad desarrollan este trastorno, y una parte de ellos no llega a recuperar completamente su estado previo. Entre los síntomas más frecuentes, la fatiga y la disfunción cognitiva, explican los investigadores.

El covid persistente afecta a personas que han superado la infección por SARS-CoV-2 y mantienen síntomas durante más de tres meses. La fatiga afecta a entre el 35 % y el 60 % de los pacientes y se manifiesta tanto a nivel físico como mental, mientras que los déficits cognitivos más habituales incluyen alteraciones en la atención, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento.

Cambios en el cerebro

Estos síntomas se han asociado con cambios estructurales y funcionales en el cerebro, impactando de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes. Dada su elevada prevalencia y persistencia en el tiempo, la comunidad científica "subraya la necesidad urgente de desarrollar tratamientos eficaces". Así, el trabajo exploró una combinación innovadora: la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) aplicada en dos áreas cerebrales distintas junto con un programa de entrenamiento cognitivo adaptativo.

El estudio contó con 63 pacientes, con una edad media cercana a los 48 años y síntomas persistentes desde hacía, en promedio, 32 meses. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: uno recibió estimulación sobre la corteza motora primaria y el otro sobre la corteza dorsolateral prefrontal. En ambos casos, la neuromodulación se combinó con un programa de entrenamiento cognitivo digital, y cada paciente completó 15 sesiones de 20 minutos distribuidas en tres semanas.

El impacto de la fatiga

Las valoraciones se realizaron antes y después del tratamiento, y se incluyó además un seguimiento al mes, junto con evaluaciones diarias de la fatiga para reflejar su impacto en la vida cotidiana. Ambos grupos experimentaron una reducción significativa de la fatiga, confirmada tanto por las escalas clínicas (Fatigue Severity Scale y Modified Fatigue Impact Scale) como por las evaluaciones diarias, que reflejan el impacto real de la fatiga en la vida cotidiana. Estas mejoras se mantuvieron en gran medida en el seguimiento realizado un mes después del tratamiento.

Más allá de la fatiga, el estudio evidenció beneficios en otros ámbitos clínicos. Los participantes mostraron progresos en función cognitiva -con mejoras en atención, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento- así como una reducción de los síntomas de depresión y ansiedad, disminución del dolor y mejoría en la calidad de vida. También se observó una mejor calidad del sueño, especialmente en el grupo que recibió estimulación sobre la corteza motora primaria (M1).

Nuevas vías de investigación

En términos de seguridad y tolerabilidad, el tratamiento mostró un perfil muy favorable: un 94% de los pacientes completó todas las sesiones y los efectos adversos reportados fueron leves y transitorios, principalmente cefaleas o mareos. Finalmente, el análisis de predictores sugirió que la mejora en variables como la depresión y el dolor podría estar asociada con los cambios observados en la fatiga, lo que abre nuevas vías de investigación sobre la interacción entre estos síntomas en la condición post-covid.

La intervención cognitiva se llevó a cabo con la herramienta digital NeuronUP, que permitió entrenar de manera estructurada y adaptativa los dominios de atención, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Gracias a su capacidad de ajustar automáticamente el nivel de dificultad según el rendimiento del paciente, ofreció una experiencia personalizada y dinámica que complementó la neuromodulación cerebral, concluyen los autores.