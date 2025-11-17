El Rey celebra con la Policía 50 años de sus Tédax y 30 de la lucha contra el cibercrimen

El rey Felipe VI ha presidido este lunes el acto de celebración de dos aniversarios en la Policía Nacional: los 50 años del Tédax-NRBQ, la unidad de élite especializada en desactivar artefactos explosivos y que desde 2004 también responde a las amenazas de agentes nucleares o químicos, y los 30 años de la creación del primer grupo dedicado a la lucha del ciberdelito.

En su 'cuartel' general, sede de ambas unidades, la Policía Nacional ha querido conmemorar ambos cumpleaños redondos con la presencia del rey que ha entregado reconocimientos a familiares de los 13 miembros de los artificieros fallecidos en acto de servicio y a otras personalidades que han mostrado su apoyo en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo; el director del general del cuerpo, Francisco Pardo, así como toda la cúpula policial, Felipe VI ha visitado, en primer lugar, las instalaciones de Unidad Central de Ciberdelincuencia, donde ha conocido el proyecto denominado “Línea del tiempo”, un elemento conmemorativo sobre las tres décadas de historia de la unidad.

A continuación, se ha trasladado hasta la sede del Tédax-NRBQ para presenciar una exhibición operativa por parte de esta especialidad.

Ya en el salón de actos y tras la entrega de reconocimientos, el rey ha firmado en el libro de honor de la Comisaría General de Policía Judicial.

Durante el acto, tanto el ministro del Interior como el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, han elogiado el trabajo de estas unidades de élite de la Policía Nacional.

"Los más de 75.000 policías pueden sentirse orgullosos porque vuestro trabajo construye una España más segura, atractiva para vivir y visitar, un país en el que la ciudadanía siente sus derechos y libertades respetados y garantizados", ha destacado Marlaska.

En el caso del Tédax-NRBQ, en sus cinco décadas de existencia acumulan más de 430.000 actuaciones, 4.718 por artefactos terroristas, 2.800 intervenciones por amenazas por NRBQ, 247 hallazgos en solo un año de artillería de la Guerra Civil y decenas de avisos de sobres sospechosos a instituciones.

Por su parte, la actual Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvo su origen en 1995 cuando ni siquiera existían redes sociales, ha dicho el DAO. Aquella iniciativa pionera de la que formaban parte un grupo escaso de agentes y que fue concebida para proteger a la ciudadanía frente a los nuevos riesgos del uso de las tecnologías y de internet.

En 2005 se constituyó la Brigada de Investigación Tecnológica, que consolidó la estructura y las capacidades operativas en la materia, y más tarde se reforzó con la creación de la Unidad de Investigación Tecnológica, hasta culminar en 2023 con la actual Unidad Central de Ciberdelincuencia, integrada por tres brigadas principales: Seguridad Informática, Fraude Informático e Investigación Tecnológica.

Durante estas tres décadas, la Policía Nacional ha desarrollado operaciones emblemáticas —como Nanysex, Fontana, Atria o Puny—, ha colaborado estrechamente con Europol, Interpol y el FBI, y ha sido distinguida con el Premio Unicef "Los Niños Primero", por su compromiso en la protección de los menores en el entorno digital.