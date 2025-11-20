El bonito nombre de cuatro letras que ya triunfa en toda España

Los nombres aragoneses están cada vez más de moda y se han comenzado a escuchar con asiduidad en las escuelas de Zaragoza, Huesca y Teruel en los últimos años. Las familias se han quitado el miedo a honrar a su tierra acordándose de la belleza e historia de la comunidad en el nombre de su hijo o hija. Algunos de estos nombres se han popularizado tanto que han atravesado las fronteras aragonesas y ya han empezado a ponerse en otros lugares de España.

La elección del nombre es uno de los momentos más complicados en el seno de las familias. Padre y madre tienen sus propias preferencias a la hora de llamar a su hijo y una de las dos alternativas suele imponerse. Además, en este largo y difícil debate también están involucradas otras voces ajenas a la pareja como son el resto de familiares y los amigos. Esta elección es muy importante para el futuro del bebé, que decidirá más adelante si le gusta su nombre o no. Si no le agrada preferirá ser tratado por el apellido por sus amigos y por un mote por los familiares.

Mucha gente se puede preguntar cómo un nombre aragonés logra ponerse de moda en toda España. La tendencia actual es la de elegir nombres cortos para sus hijos que no superen en ningún caso las cinco letras. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) corroboran que este tipo de nombres son los favoritos de las familias a la hora de ponerlos en el Registro Civil: Hugo, Martín, Eva, Vega, Ona, Leo. Esto ha provocado que los nombres compuestos sean cada vez menos comunes en todo el país, aunque en el siglo XX eran muy habituales.

Además, nuestro país es único en el mundo ya que solo con escuchar el nombre de algunas personas puedes saber dónde han nacido. Hay nombres propios típicos de algunas comunidades autónomas. Hay nombres vascos, catalanes, gallegos, valencianos y también aragoneses. El nombre aragonés que más ha triunfado en los últimos años sin ninguna duda es Jara y la región española con más mujeres que se llaman así es Huesca.

Una bonita planta

Hay más de 3.500 personas en toda España que se llaman Jara y son relativamente jóvenes ya que su media de edad supera por poco los 16 años tal como confirma el INE. Jara ha pasado de solamente escucharse en Aragón a tener representación en todas las comunidades españolas incluidas las Islas Canarias y las Baleares.

Flores de la jara. / CISTUS

Este bonito nombre de tan solo cuatro letras también es el nombre de un arbusto típicamente mediterráneo con unas preciosas flores blancas conocido científicamente como 'Cistus'. Además, la palabra Jara es originaria de un vocablo árabe que se castellanizó como 'xara' y cuya traducción es "cubierta de pelo o de vegetación". También existe una variante eslava que significa primavera.