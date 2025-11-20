Una exempleada desvela lo que nunca debes usar en un hotel: "Jamás se lava"

Se acerca las navidades y muchas personas ya han comenzado a reservar alojamiento para sus próximas vacaciones. Los hoteles son una de las opciones preferentes para aquellos viajeros que buscan confort y tranquilidad, sin tener que preocuparse de tareas rutinarias como limpiar o cocinar.

Sin embargo, y en algunos casos, si prestamos atención a los pequeños detalles, no es oro todo lo que reluce. Una exempleada de un hotel ha desvelado a través de un video en redes sociales los objetos que no se deben usar nunca en un hotel, ya sea porque la limpieza no es la adecuada o, directamente, porque nunca se lavan.

La tiktoker en cuestión se llama @andreinapineyro y ha trabajado como camarera de habitaciones. Las personas con este puesto se encargan de la limpieza de las habitaciones, hacer las camas, cambiar las toallas o asear los baños, entre otros cometidos. Por tanto, conoce bien los entresiojos del funcionamiento de estos establecimientos.

Los objetos que no hay que usar en un hotel

"He trabajado como camarera de pisos en distintos hoteles y por eso no utilizo estas cosas", comienza diciendo la mujer en el video de su cuenta de Tik Tok, para pasar a enumerar aquellos objetos que recomienda no utilizar durante la estancia en uno de estos alojamientos.

Uno de esos utensilios son los típicos vasos de vidrio que suelen encontrarse en el baño o sobre las mesillas o mesas de la habitación, ya que "se limpian con la misma balleta con la que se limpia todo. Yo no los usaría".

Tampoco es aconsejable "dejar el cepillo de dientes u otros objetos personales tirados, porque cuando están recogiendo van con mucha prisa y se pueden caer o se pueden mezclar con las balletas con las que están limpiando", indica.

La exempleada de hotel tampoco recomienda usar las toallas del hotel. "Es verdad que las lavan, van a secadora pero son toallas que muchas veces, con ellas mismas limpian", asegura.

"Lo ha usado todo el mundo"

Dentro de los objetos que enumera la exempleada, llaman la atención especialmente dos, ya que según asegura estos no se cambian aunque la habitación cambie de huéspedes y se lavan en muy contadas ocasiones.

Uno de ellos son los nórdicos que están sin funda en el armario. El motivo es muy claro y contundente: "Nunca los lavan. A menos que tengan una mancha o algo muy visible, no se lavan de un cliente a otro, pueden estar allí un año".

Por esa misma razón tampoco se deben emplear los cojines y mantas que se colocan al pie de la cama. "Jamás se lavan", asegura con rotundidad la tiktoker, que advierte: "Todo el mundo que use eso como almohada o para apoyarse, tiene que saber que lo ha usado todo el que ha pasado por esa habitación".