El catálogo de juguetes de El Corte Inglés se revende por hasta 8 euros al agotarse en tiendas: "Está siendo la guerra"

"Perdone, ¿me daría un catálogo de juguetes?". "Lo siento, señor, no tenemos, a ver si para el fin de semana nos vuelven a traer, los agotamos hace días", responde con cara de circunstancia un empleado de El Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El libro de juguetes de El Corte Inglés es uno de los clásicos de las Navidades y uno de los objetos más preciados para los críos (y no tan críos) para ver qué van a pedir a los Reyes Magos. Tanto es así que este año se ha generado todo un fenómeno especulativo o 'boom' en torno a este panfleto que supera las cuatrocientas páginas que ha empezado a revenderse en plataformas de segunda mano como Wallapop.

"Nos dicen que ha habido un problema con la imprenta y casi no han traído. Llegó un palé el fin de semana pasada y los agotamos todos. Está siendo la guerra porque intentábamos dar uno por persona y, claro, muchos padres tienen más de un hijo", dice, sulfurado, mientras varias personas hacen cola ya para pagar sus juguetes y algunos preguntan también por el catálogo.

No es el único punto de venta de El Corte Inglés en el que escasea esta especie de 'El Dorado' navideño. En otros del centro de la capital los empleados los han retirado de la vista de los clientes para evitar un mal uso y que un solo visitante se haga con un gran lote de ellos. Para evitar quedarse sin reservas, los trabajadores reparten de forma individual a los visitantes del centro que lo requieren y solo uno por persona. Fuentes oficiales de los grandes almacenes consultadas por EL PERIÓDICO descartan un problema de 'stock' y apuntan que no es un fenómeno nuevo lo que está ocurriendo: "Todos los años se agotan. Se van reponiendo y entregando en las tiendas con normalidad".

Reventa en Wallapop

La escasez ha provocado que algunos usuarios hayan detectado una oportunidad de negocio y se estén revendiendo en plataformas de segunda mano, como Wallapop. Por ejemplo, el usuario Eduardo C. puso a la venta uno de estos catálogos por 4,50 euros y el artículo figura como "reservado" en el sitio web. No es el único, ya que también Manu A. tiene otro en el mercado, este por 5 euros. Un ejemplar que ya figura como "comprado" fue vendido por 8 euros.

"Portada con temática invernal y personajes populares. Incluye personajes de LEGO, Marvel, Disney, Frozen y más. Ilustraciones detalladas de trenes, osos de peluche y figuras. Diseño atractivo y colorido", dice uno de los anuncios, mientras otro reza: "Portada con personajes de Marvel y Disney. Ilustraciones a todo color. Ideal para planificar compras navideñas".

Sorprende al buscar en la mencionada plataforma que no solo se venden los de 2025. Por ejemplo, Mónica C. tiene anunciado un pack con los últimos 33 catálogos de Juguetes de El Corte Inglés, desde 1992 hasta 2025, al módico precio de 1.500 euros. "Conservados en perfectas condiciones: planos limpios, sin dobleces y sin desgaste. Incluye años muy buscados de los 90 (1992-1995) además de toda la continuidad hasta 2025. Ideal para coleccionistas, decoración vintage o archivo histórico. Puedo enviar fotos individuales de cualquiera de los años", señala en el anuncio de Wallapop.