Salarios
El Gobierno eleva la subida salarial para los funcionarios hasta el 11% para 2025-2028
Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a la propuesta del 10% porque la consideraron insuficiente
EFE
El Gobierno ha mejorado la oferta salarial para los empleados públicos ofreciendo un incremento del 11% para el periodo 2025-2028, después de que ayer los sindicatos rechazaran un alza del 10 %, según confirmaron a EFE fuentes de la negociación.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha vuelto a reunirse con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para este año y los tres próximos después de que el anterior caducara en 2024.
Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a una propuesta que consideraron insuficiente, hasta el punto de que CCOO amenazó incluso con convocar una huelga general en diciembre si el Gobierno no ofrecía una oferta más ambiciosa.
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Atrapan en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados por Canadá: lo detienen en un bar
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- Accidente en Castelló con un coche volcado junto al Hospital de La Magdalena
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón
- Así será el mercado provisional de Santa Clara y... ¿cómo protegerá Castelló el monumento? Todos los detalles
- Investigan al alcalde de Cervera por un presunto delito electoral