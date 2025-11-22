José Elías, empresario multimillonario: "Si yo hoy quisiera irme de España, tendría que pagar 200 millones"

El empresario multimillonario José Elías, conocido por su participación en empresas energéticas e inversiones tecnológicas, ha desatado un debate en redes sociales al publicar un mensaje contundente: “Si hoy quisiera irme de España, tendría que pagar 200 millones”. ¿La razón? Un concepto fiscal poco conocido para el gran público: el Tax Exit, o impuesto de salida.

En un contexto en el que muchos creadores de contenido y profesionales digitales pueden cambiar fácilmente su residencia fiscal, los empresarios con compañías físicas en España enfrentan un escenario muy distinto. José Elías lo resume así: “Nosotros, los empresarios con empresas físicas, lo tenemos un poco más complicado”.

¿Qué es un Tax Exit?

El Tax Exit, formalmente denominado “impuesto por salida de contribuyentes” o “exit tax”, es un gravamen que aplica la Agencia Tributaria española a aquellas personas físicas que cambian su residencia fiscal fuera de España, especialmente si tienen participaciones significativas en empresas.

Este impuesto no se basa en una venta real, sino en una venta simulada. Hacienda calcula cuál sería el beneficio que obtendría el contribuyente si vendiera hoy sus participaciones empresariales, y aplica sobre esa ganancia un tipo impositivo que varía entre el 21% y el 28%.

En el caso de José Elías, cuyos activos empresariales están valorados en cifras astronómicas, esa simulación se traduce en una factura fiscal de aproximadamente 200 millones de euros.

¿A quién afecta el Tax Exit?

El Tax Exit afecta principalmente a:

Grandes empresarios y accionistas con más del 25% de una sociedad.

y accionistas con más del 25% de una sociedad. Personas que hayan sido residentes fiscales en España durante al menos 10 de los últimos 15 años.

durante al menos 10 de los últimos 15 años. Quienes cambian su residencia fiscal a otro país y acumulen participaciones por más de 4 millones de euros, o más de 1 millón si superan el 25% de participación en la empresa.

José Elías explica lo que es "Tax Exit": el impuesto que afecta a los empresarios. / X

¿Por qué es tan controvertido?

Este impuesto ha generado polémica por varios motivos:

Carga fiscal elevada: Puede suponer decenas o cientos de millones en impuestos, como en el caso de Elías. Freno a la movilidad: Limita la capacidad de grandes empresarios para trasladar su residencia fiscal. Desigualdad percibida: Mientras influencers y nómadas digitales pueden marcharse sin mayores consecuencias fiscales, los empresarios con empresas físicas quedan “atrapados” fiscalmente. Fuga de talentos y patrimonios: Algunos expertos advierten que este tipo de medidas pueden terminar por empujar a los grandes patrimonios a marcharse definitivamente, a pesar del coste.

¿Qué opinan los empresarios?

El propio José Elías afirma pagar sus impuestos en España “con gusto… si se utilizasen de forma correcta”. Con esta frase deja entrever una crítica al uso del dinero público, algo que también ha alimentado el debate en redes sociales tras su publicación.

En un país donde el debate fiscal gana peso político cada año, declaraciones como la del empresario catalán vuelven a poner sobre la mesa la pregunta: ¿está España penalizando a quienes más aportan?