Nueve provincias en alerta por frío, nieve, lluvia, olas y viento

Frío, nieve, lluvia, olas y viento activarán este sábado los avisos en nueve provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en una jornada en la que alerta de heladas puntualmente fuertes en zonas altas del norte peninsular, sobre todo, en valles altos de los Pirineos.

En concreto, las provincias con avisos de nivel amarillo por oleaje serán Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral cántabro costa), Barcelona, Tarragona y Castellón; que se elevará al nivel naranja (importante) en Baleares (Menorca) y Girona.

Por su parte, La Palma activará aviso amarillo por lluvia. También en este nivel, pero por nieve, estará Lleida. Mientras, Huesca y Lleida tendrán aviso amarillo por temperaturas mínimas. De la misma forma, el viento activará avisos amarillos en Huesca, Teruel, Baleares (Menorca), Girona, Lleida, Tarragona y Castellón.

La AEMET prevé para este sábado probables rachas muy fuertes de componente norte en el Ampurdán, Baleares, bajo Ebro, sistemas montañosos de la mitad norte y zonas expuestas del litoral mediterráneo, que tenderán a amainar.

Además, la masa fría ártica se sustituirá por otra más templada que dejará a partir del mediodía cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica de la Península y algunas zonas altas del interior por la mañana.

Nieve

Asimismo, se esperan precipitaciones en general débiles en la mitad norte, que pueden ser de nieve a primeras horas con cotas de entre 1.000 y 1.200 metros. Mientras, el cielo en Canarias será nuboso con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas y con probabilidad de que sean más persistentes e intensas en el este de La Palma.

Montañistas durante la nevada en Pedrafita, en Lugo. / EP

En cuanto a temperaturas máximas, estarán en ascenso en el nordeste, lo que puede ser notable en zonas puntuales de los sistemas montañosos, y se esperan pocos cambios en el resto. Al mismo tiempo, las temperaturas mínimas descenderán en buena parte del interior con ascensos puntuales en el alto Ebro, pero con pocos cambios en Canarias.

También se esperan heladas en la mayor parte del interior de la Península, excepto en zonas bajas del oeste de Andalucía, Extremadura y del Ebro. Por su parte, serán moderadas en entornos de montaña de la mitad norte y del este peninsular y localmente fuertes en Pirineos.

A su vez, soplará de componente oeste y noroeste en la mayor parte del país excepto en el Cantábrico oriental con predominio de la componente sur y componente este en la meseta sur, Andalucía y Alborán.

Además, el viento será moderado en los litorales con probables rachas muy fuertes en Pirineos y será fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán, Baleares, bajo Ebro y zonas expuestas del litoral mediterráneo con tendencia a amainar al final.

Al mismo tiempo, el viento será flojo en el oeste de la meseta sur y Andalucía y con intervalos de moderado en el resto. Por su parte, en Canarias se espera alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas.