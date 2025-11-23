El ganadero de Borriol, Daniel Ramos, adquiere el mítico hierro de Paquirri

El hierro que perteneció a Francisco Rivera, Paquirri, con el que el llorado diestro inició su sueño como ganadero en la popular finca Cantora, ha sido adquirido por el castellonense Daniel Ramos. El criador de bravo de Borriol ha logrado hacerse con los derechos de este hierro gracias a la subasta realizada por la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia de hierros que estaban en desuso. Este hierro, que fue heredado por Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, hijos de Paquirri, pasa ahora a ser propiedad de Hugo y Héctor Ramos Villalonga, hijos del ganadero Daniel Ramos, para que en un futuro puedan marcar a fuego sus reses con este hierro mítico.

El sueño de Paquirri

Francisco Rivera, Paquirri, desde que quiso ser torero, siempre tuvo en mente hacerse ganadero. Cuando llegó a ser figura del toreo, cumplió su sueño, y adquirió en 1979 este hierro a Marcos Núñez, con ganado de este encaste Núñez que le tenía enamorado y que tantos éxitos en la plaza le había dado. Francisco Rivera iniciaba así uno de sus grandes sueños siendo propietario de una de las ganaderías más emblemáticas de su tierra gaditana y que siempre admiró desde niño. Comenzó a materializar su proyecto ganadero en la finca Cantora, sobradamente conocida en el papel couché. Allí comenzó a herrar y tentar sus primeros animales con este hierro en forma de trébol de cuatro hojas y una P, de Paquirri, en el centro, hierro que aparece en innumerables fotografías de los burladeros de la plaza de tientas de Cantora, lugar de algunas celebraciones relevantes. Desgraciadamente, la trágica tarde de Pozoblanco truncó su vida y por tanto tan prometedor proyecto ganadero.

El hierro lo heredaron sus hijos Francisco y Cayetano, después de no varias disputas sobre el legado de Paquirri que aún siguen vigentes, siendo el mayor de ambos, Francisco Rivera, el que continuó en 2003 tras comprarle a Cayetano su parte, con la tradición ganadera de su padre apostando también por la sangre Núñez.

La ganadería de Francisco, situada en una bonita dehesa extremeña de Llerena, mantiene el hierro y los colores de la divisa -negra, roja y blanca-, pero pasa a anunciarse como El Trébol, por la forma del hierro que corresponde a un trébol de cuatro hojas. El proyecto ganadero de Francisco se fue diluyendo y el hierro, al caer en desuso, ha sido ahora adquirido por el castellonense Daniel Ramos.

Isabel Pantoja y Paquirri posan junto al cartel de la Dehesa Garlochi. / Mediterráneo

Un legado vivo desde Castellón

La intención del ganadero de Borriol es mantener tanto la forma del hierro como los colores de la divisa. Con esta compra, Ramos, que fue el primer ganadero de la Comunitat Valenciana perteneciente a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, suma así un segundo hierro de esta institución ganadera, que es la más importante de todas. El legado bravo de Paquirri, seguirá vivo pero ahora desde tierras de Castellón.