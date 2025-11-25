La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
Los conductores deben tener en sus maleteros este instrumento para evitar ser sancionados por los agentes
Luis Alloza
Con la llegada del frío y la nieve, aumentan los riesgos en la carretera. Ante este panorama, la pregunta que muchos conductores se hacen es: ¿es obligatorio llevar cadenas en el coche? Según la DGT, no es obligatorio llevar cadenas en el maletero a no ser que lo indique una señal o un agente, pero sí su uso cuando hay nieve en la carretera y no utilizarlas puede acarrear una multa de hasta 200 euros.
La normativa exige su uso en zonas de montaña o con riesgo de nieve, por lo que se recomienda llevarlas a mano o utilizar neumáticos de invierno si se reside en estas áreas.
"Hola, ¿puedo hacerte una pregunta?": la trampa de WhatsApp que ya ha caído medio país
Lo que sí es obligatorio llevar siempre en el maletero es un sistema para reparar el vehículo en caso de emergencia. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos —compuesto por un spray de espuma sellante y un compresor para introducir la espuma e hinchar el neumático— puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España.
Circular sin este elemento de seguridad puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que supone un riesgo para la seguridad vial.
