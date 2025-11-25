Detectan en Tenerife el nuevo método de inmigración irregular con menores

La Policía Nacionalha detenido en Tenerife a un ciudadano extranjero, de nacionalidad marroquí, como presunto autor de un delito de abandono de menores.

El plan del individuo, ahora arrestado, y sus colaboradores consistía en aparentar que su hijo adolescente había llegado solo en una embarcación precaria –una patera o cayuco– a Canarias, con el objetivo de que fuera tutelado por el Gobierno autonómico y que, cuando fuera mayor de edad, se facilitara el reagrupamiento familiar en España.

Este modus operandi relacionado con la inmigración irregular no se había detectado hasta ahora –al menos en los últimos años– en Tenerife, pero sí es un procedimiento que en diversos enclaves de la Península se conoce desde hace varios años.

Pero si hasta ahora eran episodios aislados, desde hace algunos meses se trata de una tendencia en claro crecimiento.

Comisaría del Sur de Tenerife

La investigación de los profesionales del cuerpo de seguridad comenzó en el momento en que el menor, de 16 años de edad, apareció en la Comisaría del Sur de Tenerife y afirmó que había llegado al país, sin compañía de un adulto de su familia, en una patera.

Cuando acudió a las dependencias policiales estaba acompañado por dos adultos, quienes contaron a los agentes que se lo habían encontrado solo y en situación de desamparo en una parada de guaguas de una localidad cercana.

Ante estas circunstancias, los policías nacionales comenzaron a realizar gestiones y descubrieron una realidad muy diferente a la versión ofrecida por el chico magrebí.

En avión desde Marruecos

Los agentes concluyeron en su investigación que el menor de edad había entrado en España a comienzos del pasado mes de octubre. Para ello, utilizó un avión que partió del aeropuerto de Casablanca (Marruecos) con destino al de Tenerife Sur.

Pero lo más interesante de las averiguaciones de los funcionarios policiales es que el viaje lo efectuó en compañía de su progenitor. Ante las preguntas insistentes de los investigadores, el adolescente acabó por confesar más adelante que eso era realmente lo que había ocurrido hacía un mes y medio.

Ambos ciudadanos marroquíes –padre e hijo– viajaron hasta Tenerife con pasaportes válidos y visado Schengen de corta duración; es decir, los documentos que se entregan de forma habitual a quienes viajan como turistas.

Hacia Sevilla

Las pesquisas continuaron y los agentes descubrieron que el padre del menor desamparado tenía previsto abandonar Tenerife en un vuelo con destino al aeropuerto de Sevilla.

Los policías nacionales encargados del caso organizaron un dispositivo que permitió arrestar a este hombre cuando se disponía a embarcar en el avión.

El ahora acusado estaba acompañado por los dos hombres que previamente se presentaron en la Comisaría para decir que habían hallado solo al chico de 16 años. Todo apunta a que ambos varones colaboraron de forma activa en el desarrollo del plan para abandonar al menor en Tenerife, según la información divulgada en la jornada de ayer por parte de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Manutención y educación pagada por Canarias

El hombre ahora apresado presuntamente quería dejar a su hijo en el Archipiélago para que el Gobierno de Canarias se hiciera cargo de su manutención, atención sanitaria, si fuera necesario, y educación hasta que alcanzara la mayoría de edad, como se realiza con todos los menores no acompañados que llegan en cayucos y pateras a las Islas.

Y, una vez que tuviera más de 18 años, ya con un arraigo manifiesto en el país, el joven podía iniciar los trámites administrativos para lograr la reagrupación de toda su familia en España.

Un denominador común en todos los asuntos similares detectados hasta ahora en territorio peninsular es que los menores desamparados que se presentan solos en comisarías tienen edades próximas a los 18 años.

También en otras autonomías

Otra característica que también se ha cumplido esta vez es que la mayoría de las familias que optan por este modelo son marroquíes. Pero se ha detectado a ciudadanos argelinos o de países subsaharianos. En las últimas semanas se han localizado decenas de casos en provincias como Málaga, Madrid, Valencia, Baleares, País Vasco o Cataluña.

En este nuevo fenómeno delictivo relacionado con la inmigración los adolescentes son acogidos en centros de protección.