¿Qué es la cibercondría? Uno de cada cuatro españoles se autodiagnostica en internet antes que acudir al médico

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual entre la población para consultar temas de salud física y mental en un entorno en el que hay quien ya sufre de cibercondría (búsqueda compulsiva de síntomas en entornos digitales). De hecho, dos de cada tres personas en España (66%) acuden a la IA para consultar dolencias de salud y una de cada cuatro (24,8%), se autodiagnostica digitalmente antes que acudir al médico.

Son datos del informe 'Los peligros del autodiagnóstico digital' #CibercondrIA que ha presentado esta mañana la aseguradora Línea Directa. Según el estudio, se observa una brecha generacional: 9 de cada 10 jóvenes entre 16 y 19 años acude a esta tecnología para informarse sobre salud (la mitad de forma "frecuente o siempre"), mientras que entre la población de 65 a 75 años, la utilizan el 41,7% de las personas.

Los expertos

El informe de Línea Directa ha sido desarrollado junto con Ruth Castillo-Gualda, Doctora en psicología y experta en Inteligencia Emocional, y el doctor Justo Menéndez, médico especialista con más de 30 años de experiencia y jefe de Urgencias, ambos profesores de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). El objetivo del estudio es analizar el auge del uso de la IA en España, cómo se relaciona esto con la salud física y mental y ofrecer recomendaciones para utilizar esta herramienta de manera responsable.

Las conclusiones indican que las personas no ven la IA solo como un complemento, sino que en ocasiones muchos sustituyen la primera consulta con un profesional por esta tecnología. De hecho, para 1 de cada 4 españoles (24,8%) el autodiagnóstico digital se ha convertido en su primera opción cuando aparece un problema de salud. Entre los jóvenes, esta preferencia es aún mayor: el 41,8% escoge buscadores, influencers o herramientas de IA antes que acudir al médico o a urgencias. De los 65 a los 75 años, el porcentaje desciende al 10,6%.

Inmediatez

Disponibilidad, inmediatez e intimidad son los motivos más citados para esa consulta digital. Las mujeres (55%) y los jóvenes (35%) alegan además una cuestión de privacidad o "no sentirse juzgados". Catalunya (24%), la Región de Murcia (22,1%) y Canarias (21,4%) son las comunidades donde hay mayor porcentaje de población que consulta de manera "frecuente" y "muy frecuentemente" problemas de salud a la IA. En el lado contrario, se sitúan Galicia (10,4%), Cantabria (13,5) y Castilla y León (11,5).

Además, la mitad de las personas diagnosticadas de ansiedad y depresión en España utiliza la IA casi a diario. Esto agrava la situación y alimenta la cibercondría. El estudio también revela que, en cuestiones de salud mental, para muchas personas la IA se convierte en un "terapeuta digital". Quienes se sienten mal emocionalmente buscan apoyo en esta tecnología y tratan de aliviar la incertidumbre ante síntomas o preocupaciones de salud. Esta búsqueda de síntomas en la IA provoca, según declaran, más alivio que no hacer nada. Sin embargo, es una sensación falsa de control y responsabilidad.

Cibercondría

En este contexto, la mitad de quienes padecen ansiedad o depresión en España recurre a la IA casi a diario para resolver dudas sobre salud. Este uso intensivo contrasta con el uso mucho menor de pacientes con enfermedades físicas crónicas -como hipertensión (15%) o diabetes (13%)-, lo que apunta a que la dependencia de estas herramientas está mucho más ligada a necesidades psicológicas y emocionales que a problemas físicos.

De hecho, la búsqueda compulsiva de síntomas en entornos digitales, denominada cibercondría, se alimenta de ese círculo vicioso. A mayor malestar emocional, más búsquedas digitales con Inteligencia Artificial, que lejos de aliviar lo que hacen es agravar la situación, señalan los expertos que aconsejan desarrollar un uso consciente y responsable de la IA cuando se tratan problemas relacionados con la salud.