Josep Ribas, el arquitecto del Santiago Bernabéu: "Para ser rentable debe abrir 365 días al año"

Josep Ribas, arquitecto catalán, explicó en el programa 'Tot es nou' de '3Cat' como vivió el ganar el concurso para realizar las obras de remodelación del Santiago Bernabéu: "Éramos un equipo de tres, entre los que se encontraba Ribas & Ribas, mi estudio de arquitectura, y conseguimos ganar".

Dónde más sorprende el catalán es al afirmar que es seguidor del FC Barcelona: "el ser culer o no solo fue motivo para hablar mucho de fútbol y reír, pero nunca fue una barrera para hacer un muy buen trabajo", cuenta.

"El estadio tiene que estar disponible los 365 días del año"

El arquitecto explica que lo primero que se plantearon era cambiar la fachada, ya que hacía 70 años desde que se construyó: "Hubo un concurso internacional, planteamos una fachada que envolvía el edificio con láminas de acero inoxidable que a su vez tenía que ventilar, poder transmitir partidos hacia fuera, cumplir los requisitos de bomberos...", expone sobre la dificultad en la creación de la nueva fachada del feudo madridista.

El Santiago Bernabéu, antes del pitido inicial. / Valentí Enrich / SPO

Preguntado por los conciertos, no tiene ninguna duda en afirmar que el Santiago Bernabéu está y sobre todo estará preparado para "cualquier tipo de espectáculo. El estadio tiene que estar disponible 365 días al año porque si no no será rentable", explica sobre la misión con la que se pensó la obra. De los problemas de sonido afirma no poder explicar mucho, pero si cuenta que quedará resuelto en dos meses porque "está trabajando la mejor empresa de acústica del mundo". Este es el principal problema del Bernabéu por las muchas críticas y denuncias vecinales que le han llevado a suspender muchos conciertos.

"La obra ya está finalizada y estoy muy satisfecho"

La otra gran novedad es la cubierta retráctil, de la cual afirma que en principio está pensada para partidos de básquet u otros deportes, más allá de que se jueguen partidos con el techo cerrado. El arquitecto admite haber ido al palco del Bernabéu pese a ser seguidor del Barça: "se respira un ambiente futbolero y agradable, incluso en Clásicos. Aunque se puedan decidir temas políticos, lo cierto es que lo más importante es el fútbol". En la comparación con la 'llotja' blaugrana del antiguo Camp Nou, destaca que la del Real Madrid es mucho más grande.

Cuando se le pregunta por la figura de Florentino, contrariamente a lo que se podría pensar, expone que "no hablaron con él nunca o casi nunca", sino que con quien se mantuvieron más conversaciones fue con Paco Panadero, director de infraestructuras del Real Madrid.

"La obra ya está finalizada y estoy muy satisfecho, más allá del problema de los aparcamientos que es una cosa urbana, lo del ruido se solucionará rápido, como ya he dicho", concluye de manera orgullosa Josep Ribas.