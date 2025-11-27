El juego ilegal gana terreno en España: uno de cada cuatro jugadores accede a operadores no regulados

El juego ilegal gana terreno: uno de cada cuatro jugadores accede a operadores no regulados. Así lo sostiene el informe 'El juego online ilegal en España', elaborado por EY, que se ha dado a conocer este jueves y ofrece, por primera vez, una radiografía detallada del mercado no regulado en nuestro país. El estudio, basado en una encuesta online sobre una muestra de 1.095 personas de entre 18 a 65 años usuarias de plataformas, identifica un fenómeno creciente, alimentado por "la desinformación, la facilidad de acceso y la captación a través de redes sociales y canales digitales".

"No es un fenómeno marginal, sino un riesgo real para miles de usuarios que quedan fuera de cualquier garantía. El mercado regulado es la única vía que ofrece seguridad, trazabilidad y controles efectivos, y debemos asegurarnos de que los ciudadanos entienden esa diferencia", ha señalado Jorge Hinojosa, director general de Jdigital (Asociación Española de Juego Digital) con motivo de la presentación del estudio.

Los principales resultados obtenidos reflejan que un 23,4% de los participantes habría jugado en plataformas no reguladas, ya sea de forma consciente o sin saberlo, y un 9,3% lo reconocería explícitamente. De hecho, el 47,5% de quienes creen jugar solo en webs legales ha accedido en realidad a dominios no autorizados.

Impacto económico

Solo en 2024, el volumen estimado del juego online no regulado ascendió a 231 millones de euros, lo que equivale al 16% del valor del mercado regulado español. Además, el 61,4% del gasto total se concentra en los tramos superiores (más de 600 euros mensuales), lo que sugiere que el mercado no regulado está dominado "por jugadores de alta intensidad", con mayor propensión a trasladar parte de su actividad desde el entorno regulado.

Con un 29,8%, los incentivos económicos se consolidan como el principal motivo de captación de jugadores. En particular, entre quienes reconocen haber utilizado operadores no regulados, los bonos de bienvenida y las promociones adquieren un peso especialmente relevante. Estos incentivos actúan como el principal atractivo, ya que los operadores sin licencia (al no estar sujetos a las restricciones del marco regulado) pueden ofrecer bonos mucho más elevados, se reseña.

Pago con Bizum

Por otro lado, el estudio muestra que, aunque los jugadores utilizan mayoritariamente tarjetas de crédito y débito, quienes acceden a operadores ilegales recurren con más frecuencia a métodos de pago digitales como Bizum y criptomonedas, buscando mayor rapidez o anonimato.

Según el informe, el 26% de los encuestados declara no saber diferenciar entre operadores legales e ilegales, y el 15% señala no conocer los riesgos asociados. Resulta "especialmente preocupante" que el grupo de 18 a 24 años, el que presenta mayor utilización de plataformas ilegales (16,1%), sea, a la vez, el que declara menor conocimiento sobre la existencia de operadores no regulados (32,1%), se apunta. Por el contrario, a medida que aumenta la edad, se observa una reducción progresiva en el uso de operadores ilegales.

Redes sociales

El estudio confirma que las redes sociales se han convertido en una de las principales puertas de entrada al juego ilegal en España. Plataformas como YouTube, TikTok o Instagram alcanzan un 38% de impacto entre quienes han utilizado operadores no regulados.

Una persona usando Telegram / Wikimedia Commons

Además, destaca el papel de Telegram, donde un 12% de los jugadores que ha empleado plataformas ilegales afirma haber conocido estas webs, frente a solo un 4% entre los usuarios del mercado regulado. Estos datos refuerzan que los canales digitales no supervisados y de carácter más opaco son hoy un vector clave de captación para el juego no autorizado.