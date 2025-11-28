Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 29, 33, 39 y 42 y las estrellas 3 y 9.

El código del Millón ha sido el VXZ15324.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
  2. La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
  3. Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
  4. La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
  5. Jorge Lengua (Llavor), la nueva estrella Michelin de Castellón: 'Todo comenzó con una cocina que me trajeron los Reyes Magos
  6. Pillan a un falso profesor dando clase en la UNED de Vila-real sin tener titulación
  7. Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
  8. La sanción de la RFEF a Roig Negueroles tras dirigirse a José Luis Mancilla en el Villarreal-Mallorca

Trump afirma que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas por Biden con 'autopen'

Trump afirma que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas por Biden con 'autopen'

Vila-real ilumina la Navidad con la 'encesa' y abre paso a la Fira de Santa Caterina

Vila-real ilumina la Navidad con la 'encesa' y abre paso a la Fira de Santa Caterina

Galería de fotos del encendido de las luces de Navidad en Vila-real

Galería de fotos del encendido de las luces de Navidad en Vila-real

Las mejores imágenes de la Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor

Las mejores imágenes de la Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor

Peñíscola enciende la Navidad con 200 drones y dos millones de microleds

Peñíscola enciende la Navidad con 200 drones y dos millones de microleds

Gran expectación por el espectáculo de drones que abre la Navidad en Peñíscola

Gran expectación por el espectáculo de drones que abre la Navidad en Peñíscola

Almassora inaugura una Fira de Sant Andreu que convierte la Vila en un escenario medieval

Almassora inaugura una Fira de Sant Andreu que convierte la Vila en un escenario medieval

Nueva campaña en apoyo a la hostelería afectada por la dana: 'Tenemos una comida pendiente'

Tracking Pixel Contents