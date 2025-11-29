¿Funciona realmente la ashwagandha para regular el cortisol?: verdades y mitos de la píldora antiestrés

La ashwagandha, uno de los complementos alimenticios más de moda, se ha erigido, al menos en las redes sociales, como la solución mágica para bajar el cortisol, la hormona del estrés. Sin embargo, advierte la doctora Felicia Hanzu, coordinadora del Área de Neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), se trata de consejos virales que hay que tomar con precaución. "Nos preocupan estos remedios. La ashwagandha no se ha estudiado suficientemente. A largo plazo puede ser que baje demasiado la producción de cortisol y que nuestra capacidad para responder al estrés empeore", señala.

"El cortisol es una hormona muy dinámica y no puedes sacar conclusiones mirando un valor por la mañana o la masa muscular o cómo evoluciona el peso. La ashwagandha, de entrada, mala no es, pero no es un elixir de la juventud", asegura la doctora Felicia Hanzu.

"De entrada, mala no es, pero no es un elixir de la juventud" — Felicia Hanzu. Endocrina

Estudios

La especialista se remite a un artículo que acaba de consultar sobre este complemento alimenticio natural que triunfa en los herbolarios para combatir el estrés, a base de extracto de raíz de 'Withania somnifera (ws)', una planta tradicionalmente utilizada en la medicina ayurvédica, conocida también como el 'ginseng indio' o 'cereza de invierno'. Quien la consume busca un suplemento que, reza su descripción, contribuye al bienestar mental y físico; ayuda en momentos de tensión nerviosa o estrés pasajero y apoya los niveles de energía y vitalidad.

El trabajo al que alude la especialista, de 2023 y titulado 'Efectos de Withania somnifera sobre los niveles de cortisol en sujetos humanos estresados: una revisión sistemática' –firmado por Matteo Della Porta, Jeanette A. Maier y Roberta Cazzola–, señala a modo de conclusión: "La suplementación a corto plazo con WS parece tener un efecto reductor del estrés. Sin embargo, dado que aún no se comprenden del todo los efectos a largo plazo de la suplementación con WS, se recomienda su uso bajo supervisión médica".

Parece que sí que baja el cortisol, porque tranquiliza, pero los estudios se han hecho durante solo tres meses de ingesta Doctora Felicia Hanzu

"Parece que sí que baja el cortisol, porque tranquiliza, pero los estudios se han hecho durante solo tres meses de ingesta. No en un año. A priori, tampoco es malo pero la dosis y la duración del tratamiento que se puede hacer y sus efectos secundarios –los efectos secundarios comunes de la ashwagandha suelen ser leves e incluyen malestar estomacal, heces blandas, náuseas y somnolencia– todavía no están bien estudiados. La dosis diaria segura con respecto a la toxicidad, a la duración máxima permitida con respecto a los efectos de esos secundarios y la posibilidad de afectar la respuesta al estrés, no está suficientemente estudiada", insiste la doctora Hanzu.

Sin evidencia clara

Es por eso, señala, que en ningún caso se puede hacer una recomendación médica sobre este suplemento. "En dosis cortas, puede tener un efecto tranquilizante, pero aún no tenemos suficientes estudios que respalden la dosis máxima. No hay evidencia clara", redunda sobre este suplemento formulado con una alta concentración de principios activos, en particular withanólidos, presentes en la raíz de ashwagandha.

Buena parte del éxito de este complemento se debe al boca-oreja entre, principalmente, mujeres de más de 45 años, en la perimenoupasia o menopausia. En los herbolarios ya se encuentra entre los productos que encabezan el 'top ten' de los más buscados. Pero que el producto se venda como algo 'natural' no quiere decir que sea inocuo, insisten los expertos.

Según la Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS, por sus siglas en inglés) de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los extractos de ashwagandha se han relacionado con lesiones hepáticas en algunas personas. Algunos estudios demuestran que puede afectar el funcionamiento de la glándula tiroide y también podría interactuar con medicamentos para la diabetes y la presión arterial, sedantes y fármacos que inhiben el sistema inmunitario.