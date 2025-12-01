El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial

Cada fin de semana, las carreteras nacionales se llenan de aficionados al ciclismo que salen a disfrutar de su deporte favorito, y de una movilidad saludable y sostenible. La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva tiempo trabajando en una nueva regulación para mejorar las infraestructuras con el objetivo de que las bicicletas se conviertan en un medio de transporte más seguro.

Actualmente, circular por calzadas y carreteras supone un riesgo para los ciclistas. El 90% de las muertes por accidentes de bicicleta son causadas por vehículos motorizados, e incluso en este tipo de accidentes que no resultan en muerte, el ciclista suele sufrir lesiones graves. En 2024, según datos de la DGT, fallecieron 46 ciclistas en España en accidentes de tráfico en vías interurbanas y urbanas. De ellos, 14 ciclistas circulaban sin casco en entornos urbanos. En vías interurbanas el casco es obligatorio.

Dos ciclistas circulando por una vía interurbana, donde el casco es obligatorio. / Luisma Murias

Cómo deben circular los ciclistas

La DGT recuerda que los ciclistas tiene las mismas obligaciones que cualquier otro conductor y deben respetar las normas de circulación. Estas son algunas indicaciones que recoge la nueva normativa:

En ciudad:

Las bicicletas deben circular lo más pegadas posible al lado derecho de la vía.

Deben mantener una separación de seguridad respecto a los bordillos y vehículos estacionados.

Si van en grupo, solo pueden circular de dos en dos, no más.

En carretera:

Se debe circular por el arcén derecho siempre que exista y sea transitable.

Solo pueden abandonarlo en descensos prolongados, siempre y cuando sea seguro.

Los ciclistas pueden circular en paralelo, siempre situados al extremo derecho, salvo en tramos sin visibilidad (curvas y rasantes). Además, cuando se formen aglomeraciones, los ciclistas deben colocarse en hilera.

Estas normas no son ninguna novedad, pero con la nueva ordenanza de la DGT se incrementan los controles para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las carreteras españolas.

La nueva ordenanza intensifica los controles por carretera. / EL PERIÓDICO

Adiós al arcén, hola al carril bici

El BOE ha publicado una nueva normativa que permite la construcción de carriles bici segregados en tramos de carreteras estatales, pudiendo eliminarse parcial o totalmente el arcén para su instalación. Esta medida, vigente desde el 10 de octubre de 2025, busca mejorar la seguridad de los ciclistas, garantizando continuidad y prioridad en la circulación.

Esto permitirá crear una red ciclista continua, segura y conectada, tal y como recoge la Estrategia Estatal por la Bicicleta y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. En la práctica, esta nuevo ordenanza abre la puerta a que puedan construirse vías ciclistas contiguas a las carreteras estatales. El Estado podrá reducir o eliminar los arcenes para construir carriles bicis siempre que no se ponga en juego la seguridad vial, no se perjudique el funcionamiento de la carretera y se dé continuidad a las rutas ciclistas existentes.

Con esta nueva regulación, el objetivo es crear itinerarios ciclistas más seguros, mejor conectados y adaptados al aumento del uso de este medio de transporte en toda España. La estrategia nacional está orientada a aumentar los desplazamientos en bicicleta y reducir la siniestralidad.