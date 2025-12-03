En Collserola
Los agentes rurales elevan a 50 los jabalís muertos en el área de Collserola, zona cero de la peste porcina
Los Bomberos se incorporan desde este miércoles a las tareas de desinfección de los caminos de Cerdanyola y Sant Cugat
Redacción
Los Agentes Rurales elevan a 50 el número de jabalís encontrados muertos dentro del radio de afectación de la peste porcina africana en el entorno de Collserola, donde la semana pasada aparecieron los dos primeros ejemplares sin vida. El perímetro se mantiene estable y no se han detectado animales muertos fuera de la zona donde se han desplegado 250 profesionales del cuerpo, las ADF, la Guardia Civil y la UME para localizar animales en el área afectada.
Desde este mismo miércoles se han incorporado al operativo los Bomberos, que se encargan de desinfectar caminos rurales de Cerdanyola y Sant Cugat.
Los esfuerzos se centran en evitar que la PPA se expanda a través del corredor verde hasta el Parque de Sant Llorenç del Munt, motivo por el cual se han utilizado barreras químicas y físicas. Preocupa que algún ejemplar pueda traspasar Matadepera, dado que si eso sucediera, la peste podría afectar a las comarcas de la Cataluña central, donde el sector porcino es muy potente.
