Shakira revela la cualidad que sus hijos han heredado de Gerard Piqué: "Hay que decirlo"

Shakira se ha abierto en canal como nunca lo había hecho tras su ruptura con Gerard Piqué. La cantante colombiana concedió una entrevista al programa 'Por el Mundo', donde mostró su faceta más íntima al hablar de la educación de sus hijos, Milan y Sasha. Actualmente, la expareja de Piqué se encuentra en Argentina, ya que tiene varios conciertos programados para los próximos días.

Desde que comenzaron su relación hasta su ruptura, la pareja siempre estuvo en el centro de la atención mediática. A pesar de haber vivido una de las separaciones más difíciles, con Shakira dedicándole varias canciones a Piqué, ambos tienen algo claro: sus hijos son lo más importante. Así lo explicó en la entrevista: "Milan y Sasha son lo primero, siempre".

"Gerard y yo coincidimos en eso, y es lo que nos mantiene unidos en lo esencial, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos separados", comentó. Además, está muy contenta de que sus hijos le apoyen en todo lo que hace, ya que le acompañan a todos lados.

Sobre Milan, destacó que "toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. ¡Tiene una facilidad!". En cambio, Sasha resalta en tener "una voz muy linda". Por otro lado, reconoció que "los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos".

En ese instante, el entrevistador Alejandro 'Marley' Wiebe le cuestionó si la disciplina era algo que habían aprendido de ella. Sin embargo, Shakira confesó que gran parte de culpa la tiene el exjugador del Barça.

Shakira y Gerard Piqué. / Google

"También de Piqué, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, yo creo que la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Eso sí que es innegociable", manifestó.

La cantante de 'Te felicito' aseguró que "mis hijos son la razón de mi existencia", debido a que "son mis dos luceros, mis soles, la razón de mi vida, mi inspiración, mi fuerza y no hago más que pensar en ellos a cada instante". Además, dejó claro que "son mi mundo".

Durante la entrevista, la artista colombiana también quiso comentar cómo vivió la separación: "Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo".